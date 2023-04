Le jumelage de Spa avec Vivelumourd-les-Bains officiellement lancé avec déjà de nouveaux humoristes annoncés pour 2024! (photos & vidéo)

Si d’apparence, la cérémonie suivait des codes protocolaires – discours, signatures, échanges de drapeaux, hymne..– elle était bien sûr teintée d’humour. Alors que l’échevin des jumelages, Gilles Bruck prédisait que ce jumelage de "deux villes thermales légendaires", donnerait lieu à "de bonnes punchlines et des éclats de rires avant un bon temps de relaxation", le maire de Vivelumourd-les-bain l’interrompait en s’extasiant, "Mais quel bel homme !". "Chez nous, on ne se dispute pour rien et on peut rire de tout", lançait-il ensuite.

Mais cette réception était également l’occasion pour Charles Gardier, qui est à l’organisation avec la société OD Live, d’annoncer de nouveaux rendez-vous. Alex Vizorek sera à Spa le 15 mars 2024 suivi le lendemain par Jarry. "L’idée est de faire à minima ce que l’on a fait cette année, c’est-à-dire, trois gros spectacles par an. Mais on sera plutôt sur quatre ou cinq l’année prochaine et peut-être de petites choses que l’on va commencer le reste de l’année avec des artistes émergents." Élus spadois et représentants de Vivelumourd-les-Bains devraient ainsi se recroiser pour faire grandir ce nouveau jumelage décalé.

