Verviers: un atelier culinaire sur le thème du vivre-ensemble

"On tombe en plein pendant le ramadan, explique Abderrahmane Guermit, permanent JOC Verviers. Et c’est Pâques en même temps. On s’est donc dit pourquoi ne pas organiser un atelier culinaire sur le thème du vivre-ensemble." Un contact avec un rabbin avait également été pris, puisque la communauté juive célèbre aussi Pessah pour le moment. "Mais cela comporte beaucoup de restrictions alimentaires et qu’il leur était impossible pour eux de participer. Ils ont donc décliné", note-t-il. Tous espèrent toutefois que cela sera possible l’année prochaine.

Concrètement, l’atelier débutera à 15 h 30 dans les locaux de l’ASBL Arc Verviers, place Général Jacques, et se terminera à 18 h 30. Au menu, une chorba et un ragoût d’agneau. "La chorba est vraiment un plat typique que l’on déguste lors du ramadan tandis que l’agneau se retrouve souvent sur la table à Pâques", rappelle Abderrahmane Guermit. Tout qui souhaite amener une entrée ou un dessert est le bienvenu. "On fonctionne un peu sur le principe de l’auberge espagnole."

De 19 à 20 heures, des échanges interreligieux seront proposés en présence de professeurs de religion catholiques et l’imam de la mosquée de Verviers. Ceux-ci reviendront sur cette période importante mais aussi sur les valeurs que prônent ces communautés concernant le vivre-ensemble. Enfin, à 20 h 30, soit au moment de la rupture du jeûne, les participants pourront passer à table et déguster ce qu’ils ont concocté.

Remplir le "Free&Go solidaire"

Cet atelier permettra également de ravitailler le "Free&Go solidaire", à destination des personnes dans le besoin. L’événement est gratuit et ouvert à tous. Il est toutefois demandé de s’inscrire. "Et il reste des places", assure Julie Lemaire, des Équipes populaires.

Sur réservation (spécifiez l’activité: repas et/ou atelier) au 0495 86 73 99 ou par mail à lemaire@equipespopulaires.be