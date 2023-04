Une soirée de soutien aux sinistrés en Turquie, aux Temps Mêlés, à Verviers

D’ailleurs, ce n’est pas une première pour la Verviétoise qui avait déjà organisé un festival en 1999. "C’était au niveau international, avec 24 groupes, aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles suite aux tremblements de terre qui avaient eu lieu à Istanbul."

Un voyage en Turquie

Les artistes présents ont été contactés par l’initiatrice du projet. On la retrouvera accompagnée de Michel Snoeck, avec qui elle a l’habitude de jouer dans un style folk musique en langue turque et française. Ensuite, Stephan Martini et El Hassan Chatar se produiront. "C’est de la musique un peu andalouse, marocaine, avec une pointe de jazz dedans". Et, enfin, les artistes connus sous le nom de Makam Duo : "De la musique très douce, de la musique des derviches tourneurs (NDLR : des hommes habillés de robes blanches qui tournent sur eux-mêmes). C’est grandiose, ça vaut la peine de venir voir".

Un voyage à travers des sonorités orientales "de haute qualité, relaxantes et même un peu spirituelles interprétées par des artistes de grande renommée", invite Gilles Ortmans. Et tous les bénéfices récoltés lors de la soirée (les entrées et le bar) seront envoyés à l’association turque AHBAP (association des artistes indépendants) qui coordonne le soutien auprès de la population sur place. Les fonds permettront à l’association de distribuer des repas aux familles sinistrées, de les héberger, d’acheter des chauffe-eau… À noter que les billets seront proposés à des prix démocratiques afin de permettre à tous de participer "Chaque euro compte".

Réservations: www.lestempsmeles.be