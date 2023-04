La Cavalcade, un engagement de plus pour Nicole Roumans comme secrétaire de la confrérie du Herve

Le dimanche de la Cavalcade à Herve, le chapiteau de la place Albert 1er accueille le marché des confréries (dès 11 h) ainsi que le Herve King (de 15h à 17 h). Ce beau programme est le fruit de la collaboration entre le syndicat d’initiative et la confrérie du Herve. "On a aussi le char de la confrérie le lundi, donc il faut organiser tout ça puisque l’on a des enfants qui viennent sur le char… qu’il faut trouver et encadrer", rappelle la secrétaire de la confrérie Nicole Roumans (intronisée dès 2011). Et d’ajouter : "Ce n’est que la troisième année que je suis secrétaire. L’année passée, c’était ma première fois, donc je prenais mes marques, ce n’était pas simple. Cette année, ça va mieux forcément parce que l’on a l’expérience tout doucement et que j’ai un peu plus de temps puisque je vais être pensionnée, je suis déjà en congé. Cela me permet d’être plus engagée que précédemment !"