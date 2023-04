Un tas de déchets sauvages que la Ville de Verviers ne voulait pas évacuer ?

Alain a alors envoyé un e-mail au service environnement de la Ville de Verviers pour lui expliquer la situation et lui demander de venir enlever les immondices lors de son prochain passage. "Ils m’ont répondu non, que c’était de notre responsabilité et que c’était à nous de faire le travail. Je ne comprends pas. La Ville dit pourtant partout qu’elle lutte contre les incivilités." Surpris et déçu par cette réponse, le Verviétois a décidé d’apposer une affiche à côté des bacs. "Au passant bienveillant qui ramasse ci et là les immondices et autres crasses jetées par d’autres malfaisants, merci de ne plus les rassembler ici, peut-on y lire. La Ville de Verviers, dans son plan de lutte contre les dépôts sauvages, refuse de les enlever. Je vous remercie pour votre contribution à l’environnement en faisant de ce chemin et de ses alentours un endroit propre."

Un gros quiproquo

Contacté par nos soins, l’échevin de l’Environnement Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers) indique avoir été mis au courant de l’e-mail envoyé, ce mercredi matin. Après renseignement pris auprès de ses services, il assure que le problème est maintenant réglé et qu’il s’agissait en fait d’une mauvaise compréhension.

"Ils ont cru que cela concernait un dépôt dans un container noir ou vert. Dans ce cas, la réponse consiste à dire qu’on ne vient pas vidanger les containers particuliers et que, s’il y a des problèmes de dépôts dans ces containers, il existe des dispositifs, tels que des cadenas, qui permettent de les éviter, rappelle-t-il. Dans ce cas-ci, deux photos étaient jointes et n’ont pas été analysées: le container en question est une sorte de petit enclos, de bac en grillage. On y voit d’ailleurs un sac transparent qu’on distribue dans le cadre de l’opération de nettoyage BeWapp. Les participants sont sans doute allés un peu plus loin que prévu et cet endroit n’était par repris dans notre listing."

Sur base de ce constat, un bon d’intervention a été émis et les services de la Ville iront rechercher ces déchets avant la fin de la semaine. Tout est bien qui finit bien.