La province de Liège tend-elle vers le zéro déchet ?

D’ailleurs, les collectes sélectives (papiers, PMC, verres) sont en évolution constante. Par exemple, 29,43 kilos/habitant de verres ont été recyclés en 2022, c’est presque 4 kilos de plus qu’en 2019. "Les Liégeois sont festifs et ils n’ont certainement pas perdu l’habitude de prendre l’apéro", ironise, Marie-Christine Nossent, directrice générale.

Plus sérieusement, Intradel explique ces améliorations par de nombreux facteurs tels qu’une "meilleure sensibilisation au zéro déchet, une meilleure productivité des recyparcs ainsi que des nouveaux règlements d’accès à ces derniers".

De la sensibilisation pour tous

Chaque commune qui le souhaite, peut, sur demande, bénéficier d’un accompagnement de la part d’Intradel sur des thématiques diverses.

Par exemple, 64 communes ont participé à un test à l’aveugle de quatre eaux différentes, dont celle du robinet, pour comprendre que "l’eau du robinet, c’est aussi bon que l’eau en bouteille".

24 communes sont également accompagnées par Intradel pour devenir des "communes zéro déchet".

Comment ? Les communes engagées doivent, d’une part, mettre en place des actions éco-exemplaires au sein de l’administration et, d’autre part, des actions avec l’ensemble des forces vives locales, comme les citoyens, les entreprises, les commerces, les écoles, etc.

Des ateliers d’initiation au zéro déchet, des distributions de films alimentaires réutilisables, une sensibilisation auprès des commerces de bouche pour accepter les contenants personnels des clients sont quelques actions proposées dans ce cadre.

2020 et 2021, des années exceptionnelles

Les deux années précédentes sont, selon Intradel, des "années exceptionnelles". Non pas parce que les chiffres étaient en diminution… c’est plutôt l’opposé.

En effet, les nombreux confinements dus à la crise sanitaire et les inondations de juillet 2021 ont augmenté drastiquement les déchets résiduels et ménagers sur le territoire liégeois.

Ainsi, en 2021, 545 000 tonnes de déchets ménagers ont été récoltées, c’est plus de 10 % en plus qu’en 2022. Aujourd’hui, "la situation est redevenue plus traditionnelle", précise Marie-Christine Nossent.