Le saviez-vous ? On pourrait, d’une certaine manière, considérer que la Val-Dieu est la seule "vraie" bière d’abbaye belge. La seule vraie car "on est les seuls à brasser l’entièreté de notre production à l’abbaye ", avance Lionel Delbart, directeur commercial de la brasserie. Car, oui, on peut très bien se targuer de produire une bière d’abbaye… qui n’est pas produite dans une abbaye. "Il suffit qu’un brasseur passe un accord avec une abbaye", poursuit Lionel Delbart. À titre d’exemple, la Leffe, dont l’abbaye se trouve à Dinant, est produite à Louvain.

Et puis, il y a aussi toutes les abbayes qui ont une brasserie "à la maison", mais qui n’y réalisent qu’une petite partie de leur production. "C’est notamment le cas de Maredsous, où on vient d’ouvrir une unité de production. La grosse majorité de leurs bières est brassée ailleurs mais, au moins, ils ont quelque chose."

C’est en effet important de pouvoir se vanter de brasser à l’abbaye. "Les gens font attention à ce qu’ils consomment. Ils accordent, et encore plus depuis le Covid, une grande importance à la provenance et à l’authenticité de ce qu’ils achètent." On l’aura compris, en matière de bières d’abbaye, la seule à être réellement authentique, c’est la Val-Dieu.

À noter que la Belgique compte aussi cinq bières trappistes – qui répondent à d’autres critères – qui sont également brassées dans des abbayes.

La Val-Dieu s’exporte bien

Bonne nouvelle, depuis l’inauguration de sa nouvelle brasserie (qui se trouve toujours sur le site de l’abbaye), en 2021, Val-Dieu peut encore diffuser davantage son authenticité puisque sa production annuelle a quasiment été doublée. "On est passé de 15 000 à 27 500 hectolitres par an."

Fatalement, cette augmentation de production permet à Val-Dieu de, petit à petit, conquérir de nouveaux marchés, même si les Belges restent les principaux acheteurs de la bière. "On exporte environ 35% de notre production."

À l’heure actuelle, la Val-Dieu est vendue dans 19 pays différents, dont l’Italie, l’Espagne et les États-Unis, et pourrait encore partir à l’assaut d’autres marchés. "Mais on préférerait d’abord consolider notre position dans les pays dans lesquels nous venons d’arriver. On veut que notre croissance soit raisonnée." Bref, pas question de devenir à tout prix un "gros". "On a plutôt envie de devenir le plus grand des petits."

Et puis, ce n’est pas toujours facile de s’installer dans un pays. "Le Canada représente par exemple un très gros marché. Mais les contraintes sont tellement importantes, que ce soit au niveau de l’emballage ou des autorisations, que ce n’est finalement pas intéressant."

Tiens, comment fait-on, quand on débarque dans un nouveau pays, dans lequel personne n’a jamais entendu parler de Val-Dieu pour convaincre les consommateurs d’acheter la bière aubeloise ? "On commence toujours par proposer nos bières dans les cafés qui sont spécialisés dans les bonnes bières. Et bien souvent, les patrons des autres cafés décident d’imiter la concurrence en vendant la même bière. Et, de fil en aiguille, elle est vendue dans les supermarchés." Et c’est ainsi qu’on finit par retrouver de la Val-Dieu dans les frigos des Australiens. Une belle histoire pour cette "petite" bière belge, dont la production a repris il y a à peine 25 ans.

www.lavenir.net

Retrouvez notre vidéo sur la brasserie de Val-Dieu sur notre site Internet.