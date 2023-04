Déchets: pas de hausse pour les communes de la zone Intradel

Une intercommunale préservée

En revanche, du côté d’Intradel, il n’y aura pas d’augmentation des cotisations pour les communes, assure l’intercommunale liégeoise. Ni pour cette année 2023, ni pour la suivante, 2024.

"Bien sûr, on a connu une augmentation du coût de la collecte sur les deux dernières années, avec la hausse de prix des carburants, les indexations de salaires, etc.", nous assure-t-on chez Intradel. Mais une augmentation loin d’être dans les proportions évoquées dans d’autres intercommunales. Notamment parce que la majorité des communes affiliées sont déjà passées au système de conteneurs à puce et que les collecteurs (des sociétés privées chargées du ramassage des poubelles ménagères) se sont déjà progressivement dotés des équipements adéquats (camions, système de pesage, etc.), ce qui n’est pas le cas partout ailleurs en Wallonie.

Les bénéfices de l’explosion des prix de l’électricité

Et puis, la "plus grande intercommunale de gestion des déchets de Belgique" (elle dessert 1,2 million d’habitants) a pu bénéficier… de la hausse de prix de l’électricité: "Ce qui a très fort joué, pour Intradel, c’est que nous produisons de l’électricité via notre filiale Uvelia." Cette unité de valorisation énergétique, à Herstal, transforme les déchets ménagers résiduels (la partie non compostable de nos poubelles) en courant, avec une capacité de 240 millions de KWh par an.

Dès lors, "l’augmentation des prix de l’électricité a engendré des surprofits qui, aussi combinés à des économies d’investissements, ont permis de compenser très largement les différentes augmentations de nos coûts".

Le recyclage a également joué un rôle, mais moindre au total, dans les recettes financières de l’intercommunale liégeoise, avec la hausse du cours de matières premières et donc la valorisation de celles-ci.

Tout globalisé, cela permet donc à Intradel de ne pas appliquer d’augmentation de cotisation aux communes pour 2023 ou 2024. Surtout, "s’il n’y avait pas eu l’électricité produite en valorisation énergétique des déchets, on n’aurait pas pu ne pas augmenter ces cotisations".