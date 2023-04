Une nouvelle action a été menée samedi au Delhaize de Verviers (vidéo)

"Ceux-ci se montraient très compréhensifs, explique Morgane Thomas, secrétaire régionale SETCa-FGTB Verviers. On s’est dit: pourquoi ne pas organiser une journée et les inviter à venir. Comme ça, c’est l’occasion de discuter avec les travailleurs hors contexte du magasin, où ils n’ont pas forcément le temps de s’étendre sur le sujet. Cela permet aussi de montrer que les clients soutiennent le dossier." Cette action s’est déroulée ce samedi 1er avril, de 10 heures à midi, en front commun (comme depuis le début de la mobilisation).

Malgré la météo maussade, plusieurs fidèles clients et anciens collègues ont fait le déplacement. "Certains nous ont apporté des petites douceurs et autres. Cela fait toujours plaisir", note-t-elle. Un appui bienvenu pour les grévistes après la descente vendredi d’un huissier de justice pour stopper leur piquet. "Dans l’histoire du commerce en Belgique, je pense qu’on est les premiers à être une vingtaine de jours de grève. C’est très fatigant émotionnellement et physiquement. Financièrement parlant, on fonctionne avec un système de piquet volant pour limiter les coûts. Mais, regardez, on a lancé cette idée d’action hier (lisez ce vendredi) et on est une centaine ce samedi devant le supermarché. La force est toujours avec nous", lance Stéphane Breugelmans, délégué CNE pour la CSC.

- ©EdA J.Wo.

Un nouveau conseil d’entreprise a été fixé par la direction de Delhaize au 24 avril prochain. "Comme s’il ne s’était rien passé", déplore une employée. Les travailleurs ont toutefois bien l’intention de tenir jusque-là. "Pour la direction, c’est la franchise ou rien d’autre. Mais on n’est pas dupe, un franchisé ne pourra jamais nous payer de la même manière", ajoute Philippe Starck, délégué CNE Delhaize – Verviers. "On est ici à un tournant. Aujourd’hui, c’est Delhaize mais il y a aussi le groupe Mestdagh qui vit la même chose, rappelle Morgane Thomas. Et il y en aura d’autres après." D’autres actions seront donc organisées dans les prochains jours.

Après-midi, à la fin de cette mobilisation de solidarité, les syndicats et le personnel se sont rendus au Delhaize de Heusy, qui lui était ouvert, pour le fermer en y installant un nouveau piquet de grève. Une fois de plus, un huissier est descendu sur place pour empêcher l’initiative. Les grévistes ont quitté les lieux dans le calme et aucune astreinte n’a été donnée.