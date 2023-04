Une fidèle lectrice heusytoise nous a envoyé une photo dans le cadre de l’opération "Verviers, ville des mots". De quoi donner des maux de tête aux amoureux de l’orthographe: "Verviers, ville des mots, a vécu du 18 au 26 mars, entre slogans aux vitrines et affiches poético-réactionnaires. Certains ont perdu leur temps, d’autres leur tête et peut-être leur latin. Entre le cœur et la raison, l’orthographe peut jouer des tours. Le spectacle La Convivialité l’a confirmé. Mais où les Verviétois ont-ils la tête ?"

Dison: débrouille-toi, Stephan…

Lors de la réunion organisée avec les habitants d’Andrimont, l’échevin disonais des Travaux, Stephan Mullender, s’est à plusieurs reprises défaussé sur l’entreprise chargée des futurs travaux, avenue du Centre et rue de Verviers. Jusqu’à ce qu’un des Andrimontois venus à la pêche aux informations lui fasse remarquer que la Commune étant donneuse d’ordre de ces travaux, il en a la responsabilité. Ses collègues du collège communal l’ont laissé seul face à son contradicteur. Après tout, dans un peu plus d’un an, la concurrence sera féroce pour les postes scabinaux. À Dison comme partout ailleurs…

Thimister: les grands champions ont le "51"

Lambert Demonceau, bourgmestre de Thimister-Clermont, était heureux de tenir la première séance du conseil communal au sein du nouveau bâtiment de l’administration, Centre 51 à Thimister. "Un chiffre porte-bonheur, car tous les grands gagnants du Tour de France portaient le numéro 51."

Pas tous, évidemment, mais le plus grand de tous oui ! Le cannibale, qui ne portait pas encore ce surnom, portait en effet le 51 en 1969 lors de sa première victoire sur le Tour (comme notre ancien collègue Didier Malempré, homme aux 20 Tour de France pour L’Avenir, le rappelait, dans notre édition du 13 juillet 2019). 1969… comme l’année de naissance du petit frère de Lambert Demonceau, l’échevin welkenraedtois Eddy Demonceau… qui doit son prénom à la victoire de Merckx. Deux hommes du "Plateau", comme pour boucler la (grande) boucle, sauf qu’on s’en voudrait de ne pas citer les autres "51" victorieux entre 69 et 78, les Thévenet, Hinault, Ocana… Deux Bernard, tient, de quoi faire un clin d’œil à une encyclopédie verviétoise du cyclisme (la Friterie des Hougnes).

Le dossard 51 a un peu perdu de son aura depuis, malgré les efforts ces deux dernières éditions d’Alaphilippe (lauréat de la 1re étape en 2021, porteur du maillot jaune, ce qui fit du bruit dans Landerneau…) ou de Jakobsen (vainqueur de la 2e étape en 2022). Allez, rendez-vous sur les Champs le 23 juillet pour le bilan 2023 du "51" et, pourquoi pas, percer ce "P’Thimister" qui entoure le 51.

Ça chauffe à Verviers ?

La Ville de Verviers va lancer des études, avec des forages d’exploration, pour déterminer la possibilité d’un réseau de géothermie, avec chauffage urbain, autour du Grand-Bazar. Ce sera financé (1,2 million €) à deux tiers par la Région wallonne, qui a lancé plusieurs opérations de ce type. "S’agit-il d’une réflexion mûrie au sein de nos services techniques, d’une rencontre avec un chercheur d’or ou d’une lubie d’un académicien exalté ?", a demandé l’ancien échevin Freddy Breuwer (MR), au conseil communal de ce lundi.

On gardera son intervention en mémoire car si les tests s’avèrent concluants, ses détracteurs ne manqueront pas d’affirmer qu’il n’a… pas inventé l’eau chaude.

Delhaize, Blaise…

Le conseil communal verviétois a été longuement marqué par les débats sur une motion pour soutenir les travailleurs de l’enseigne au Lion, menacés de perdre leurs conditions de travail avec la voloté du groupe Delhaize de franchiser ses magasins intégrés (grosses réductions de salaire, flexibilité accrue avec plus de jours de travail par semaine, contrats précarisés, etc.).

Les travailleurs des deux Delhaize de Verviers auront-ils apprécié l’intervention de Julie Schrouben qui, pour justifier que le MR ne vote pas cette motion de soutien, a qualifié le modèle commercial des supermarchés gérés par Delhaize (un groupe qui engrange de fameux bénéfices), et non pas des indépendants, comme relevant de "l’archaïsme" ?

Delhaize, Blaise (suite)…

Cette motion pour soutenir les Delhaiziens a été adoptée par un seul parti de la majorité politique, à Verviers, le PS, grâce donc aussi aux votes des partis de l’opposition qui étaient présents (les élus PP ne l’étaient pas), soit Écolo et le PTB.

S’ils n’ont pas voté contre (ou osé le faire ?), les autres groupes de la majorité (MR, Engagés, Nouveau Verviers) ont refusé de voter en sa faveur de cette motion, ils se sont abstenus.

Pour le Nouveau Verviers, Gaëtan Falzone a justifié cette non prise de position par le fait que ce dossier ne relevait pas de la compétence de la Ville. Ce qui a fait bondir, dans les rangs de l’opposition, où on a fait remarquer que le Nouveau Verviers avait précédemment voté d’autres motions sur des sujets hors de la compétence communale (et qu’ici, il y avait un intérêt local, avec des travailleurs verviétois).

Un exemple ? La motion votée il y a un an en soutien au peuple ukrainien…