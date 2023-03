Plus de 300 policiers belges, allemands et néerlandais déployés pour des contrôles à la frontière

En ce qui concerne les Pays-Bas, la Politie Limburg et la Koninklijke Marechaussee ont participé. Finalement, chez nous, les forces de police des zones Vesdre-Gueule et Eifel, la police fédérale d’Eupen, la police fédérale de la route de Liège et du Limbourg, le bureau des douanes d’Eupen et les agents du service de contrôle technique étaient présents.

"Outre les contrôles de la circulation, l’accent a également été mis sur la criminalité, l’entrée illégale et la contrebande." Au total, 1 533 véhicules et 1 999 personnes ont été contrôlées. Une série de constatations ont été dressées, entre autres, 20 délits de stupéfiants, 21 infractions à la loi sur les étrangers, 22 autres accusations criminelles ont été déposées dans le domaine de la criminalité et 6 saisies ont été effectuées…

111 infractions administratives ont été par ailleurs enregistrées et 20 personnes n’avaient pas de permis de conduire valide. Parmi les conducteurs contrôlés, 13 personnes ont été testées positifs pour l’alcool ou la drogue au volant et une prise de sang a été imposée à 10. "Au total, 137 amendes supplémentaires ont été perçues. En conclusion, on peut dire que la criminalité ne s’arrêtant pas aux frontières, il est indispensable que les services de contrôle des différents pays travaillent également main dans la main. Les vérifications d’hier, mais aussi de nombreuses actions communes et formes de coopération de moindre envergure, montrent encore et encore que la coopération frontalière est fructueuse et doit se poursuivre à l’avenir !"