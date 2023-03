6,6 tonnes de vivres récoltées par l’opération Arc-en-Ciel, de Herve à Stavelot

Dans le Sud, les bénévoles ont réussi à récolter le même poids que l’année dernière, à savoir 5 tonnes. "On était tous super-heureux, dimanche matin, quand on a découvert le compte général et qu’on a vu le nombre de kilos. D’autant plus que l’enjeu est de pouvoir fournir à toutes les associations ce qu’elles avaient demandé. Le but n’est pas de battre un record mais de donner ce que chacun demande", précise le responsable de l’opération de Spa-Stavelot-Malmedy, Yves Reinkin. Ils ont pu aider différentes associations de l’arrondissement de Spa à Theux en passant par Verviers. "Ces 5 000 kg de vivres correspondent à une récolte de plus de 23 000 €. Cet argent économisé par les différentes maisons d’accueil et d’hébergement dont nous avions la charge va leur permettre d’offrir des stages, camps, petits séjours à la mer ou à la campagne à plus de 1 000 enfants de notre région."

Du côté de Verviers, ce sont 1 815 kg qui ont été récoltés pour six associations au total qui sont implantées, elles aussi dans l’arrondissement verviétois, de Baelen à Herve en passant par Verviers. C’est un peu moins que l’année dernière pour Verviers mais il y avait moins d’associations à aider, 6 contre 9. "Nous sommes contents d’avoir réussi et d’avoir rempli le contrat. Il nous fallait 1 600 kg donc avec ce qu’on a récolté, j’ai pu donner un peu plus à chaque association", déclare, ravie la responsable de l’opération à Verviers.