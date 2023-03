Olne: des caméras qui reconnaissent les plaques d'immatriculation pour lutter contre les dépôts clandestins

1 Lutte contre les dépôts clandestins Le conseil communal de ce lundi soir a également approuvé à l’unanimité le marché pour l’acquisition de caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) pour un montant estimé à 60 000 € hors TVA. "On a bénéficié d’une subvention de 30 000 € de la Région wallonne dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins. La ville de Herve vient de faire l’acquisition de caméras gérées par la zone de police, le choix sera identique. Ce ne sera pas une charge supplémentaire pour les agents", a précisé le bourgmestre. Des caméras (une à chaque fois) seront installées à neuf points d’entrée essentiels de la commune. "Il en manque quelques-unes", a pointé Claudy Dejong (Le bon sens). Il était en effet question de douze caméras au départ, mais le nombre a été revu à la baisse pour des questions de budget. Françoise Neuray (Écolo) s’est inquiétée de cette évolution: "C’est quand même un peu gênant cette surveillance. Quand on va voir que les contrevenants détournent ce système, on mettra encore un système un peu plus intrusif !"