Diversité à la Ville de Verviers: un état des lieux a été réalisé

Pour ce faire, le Collège a commandé une enquête au Centre d’études de l’ethnicité et des migrations de l’ULiège (Cedem), dont les résultats ont été exposés ce lundi. "Notre mission consistait à identifier les freins et leviers possibles à une politique de diversité et de non-discrimination", explique Hassan Bousetta, chercheur au FNRS et professeur à l’ULiège. La première phase, qualifiée de diagnostic quantitatif, a recensé et analysé les données existantes au sein de l’administration et de la banque centrale de la sécurité sociale.

Cela a permis de constater une représentation inégale des catégories d’âge et des genres dans les postes statutaires. Les femmes et les jeunes travailleurs sont notamment "disproportionnellement représentés comme agents contractuels". De plus, trois quarts des hommes travaillent à temps plein, contre un peu plus d’un quart des femmes. "Le personnel du CPAS tend aussi à être plus jeune et plus diversifié au niveau de l’origine nationale qu’à la Ville. Plus d’un quart du personnel du CPAS est originaire d’un pays hors UE", ajoute-t-il. Près de deux tiers de ces personnes sont engagés comme agent contractuel en tant que personnel ouvrier ou technique. "Cette proportion est beaucoup plus prononcée que pour les travailleurs et travailleuses européens."

De la discrimination au travail ?

Une enquête par questionnaire, anonyme, a également été proposée au personnel. Le taux de réponse fut de 20%. Un chiffre satisfaisant mais un peu faible qui se justifie notamment par le timing de l’envoi, juste après les inondations et en même temps qu’une autre enquête sur le bien-être au travail.

"On remarque les répondants tendent à favoriser et à mettre comme prioritaires les critères de diversité par lequel ils sont concernés", indique Yowali Kabamba, doctorante. Parmi ces critères, on retrouve entre autres l’âge, le sexe, l’origine nationale ou encore la situation de handicap. "Cela ne veut pas dire que les répondants sont pour une politique de discrimination positive, complète Hassan Bousetta. Il y a une grande nuance dans les réponses. Ils sont conscients que la priorité est de lutter contre les mécanismes négatifs plutôt que d’essayer d’établir des quotas." Pour eux, le mérite et les compétences doivent primer. De la frustration ressort aussi quant à la transparence autour des promotions et des possibilités d’avancement de carrière.

Enfin, 12% estiment que des collègues ont fait ou font face à des discriminations au travail et 8% estiment l’être eux-mêmes. Le principal critère mentionné est la couleur de peau (12%). "Est-ce beaucoup ? Ce serait même 1%, ce serait problématique", estime le scientifique. "On a eu des témoignages de commentaires sexistes, racistes ou discriminatoires au travail, note Yowali Kabamba. Plu sieurs interprétations ont été faites. On remarque que ce sont surtout des blagues. C’est déguisé et c’est dans un contexte de travail difficile, comme le stress lié à la surcharge de travail et aux inondations. Une frustration s’accumule et laisse place à des tensions entre le personnel."

Une trentaine de recommandations co-construites pour avancer

La dernière phase du processus a permis la rédaction de recommandations qui seront intégrées progressivement.

Ces principes devraient être rapidement mis en place sur le terrain. ©ÉdA Philippe Labeye

Après l’enquête par questionnaire, un groupe d’experts a été mis en place, avec des représentants du personnel de la Ville, du CRVI et de l’équipe universitaire. "On a identifié les stratégies d’amélioration et on a affiné le plan et les recommandations", détaille Hassan Bousetta. Au nombre de 31, celles-ci sont réparties en deux catégories: générales et spécifiques par rapport au public de la diversité.

On pointera notamment l’amélioration de la communication autour des conditions d’accès et sur la sélection des agents, le développement d’un mentorat pour les nouveaux agents, la possibilité aux nouveaux employés de suivre une formation d’amélioration de leur français en fonction de leur niveau, l’élaboration d’une charte qui synthétise les principes et intentions qui président le management inclusif des ressources humaines ou l’évaluation de l’accessibilité des bâtiments en collaboration avec des experts en ergonomie… "Il y a aussi l’idée d’accompagner les personnes d’origine étrangère dans la reconnaissance de leur diplôme et de leurs acquis", ajoute l’échevin Antoine Lukoki.

Tout ce travail sera mis en ligne sur le site de la Ville. "Et il ne sera pas rangé au frigo, assure ce dernier. À nous de les implémenter, ces recommandations, au fur et à mesure. Des réunions sont prévues pour la mise en place du plan d’action." L’objectif n’est pas d’augmenter la charge de travail des agents. "Mais d’améliorer l’efficacité au niveau des services et des ressources humaines. Les premières actions devront découler rapidement."