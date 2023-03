En 2023, "le cancer du côlon reste l’un des cancers les plus fréquents", rappelle le Dr Kalantari du CHR Verviers (vidéo)

Le cancer du côlon reste l’un des cancers les plus fréquents. C’est le 2e cancer chez les femmes et le 3e chez les hommes. Cela représente 14 à 15% des cancers en général. D’autre part, aujourd’hui, un quart des patients sont diagnostiqués déjà dans une phase métastatique généralisée. Si on arrive à détecter le problème avant que le cancer ne se déclare, sur la base de polypes, à ce moment-là, la résection ( NDLR: le retrait chirurgical) des polypes permet de guérir le patient. C’est un test très simple. Il s’agit d’une analyse de selles. La demande se fait très facilement sur base du numéro national ( voir ci-contre). La personne reçoit le kit deux semaines plus tard à la maison. Les résultats sont reçus à la maison et chez le médecin traitant. Si le test est positif, la personne est invitée à faire une colonoscopie. Si le test est négatif, un test sera envoyé automatiquement tous les deux ans.

Le dépistage est également important car, en Belgique, il y a quelque 8000 à 9000 cas par an de nouveaux cancers du côlon diagnostiqués. L’hôpital compte ici 350 lits. C’est donc l’équivalent de 25 hôpitaux. Dans ce volume-là, 8 hôpitaux sont déjà en état palliatif. Cela signifie que, même s’il y a eu beaucoup de progrès au niveau scientifique, avec de nouveaux médicaments plus ciblés, tous ces patients-là restent traitables mais pas guérissables. Ils sont dépendants de leur traitement à vie. Donc autant faire un test pour éviter tous ces inconvénients mais aussi pour contribuer au gain social, au niveau de l’impact financier que cela a sur les soins de santé.

Quand on aborde le sujet, il y a une gêne qui subsiste. Comment l’expliquez-vous ?

Je ne l’explique pas. C’est typique de la Wallonie. Les patients, quand on leur parle de selle, de côlon et de colonoscopie, se mettent très rapidement en retrait et se ferment. Par expérience, même les membres de la famille de patients que je suis en consultation pour le cancer hésitent à faire ce test, alors qu’ils sont confrontés à un risque. Il est difficile de dégeler la situation. On est arrivé, avec beaucoup de mal, à avoir actuellement en Wallonie 22% de dépistage, alors qu’en Flandre, on est à presque 50% et aux Pays-Bas, à 70-75%. Pour que le dépistage soit socialement efficace, il faut arriver à 50%. C’est pour cela qu’actuellement on ne voit pas tellement de différence de chiffres. Il faut inciter les gens et leur dire que le test n’est vraiment rien du tout. Même la colonoscopie, par rapport à l’idée que l’on en a, c’est beaucoup plus évolué qu’auparavant. Le dépistage est plutôt destiné à des personnes qui n’ont pas de risques familiaux. S’il y a de la famille à risque, génétiquement ou autre, il est préférable de faire une côlonoscopie et ce, bien avant 50 ans. Il faut en moyenne compter 7 à 10 ans pour que la paroi de l’intestin devienne un polype et qu’il se cancérise. Si le patient participe tous les deux ans au dépistage dès 50 ans, le test pourrait être positif sur ce laps de temps mais le polype sera enlevé tout de suite. Ne pas faire ce test est donc une négligence.

Pourtant, cela fait plusieurs années que des campagnes sont organisées autour de cette thématique…

La campagne de dépistage est là pour le cancer mammaire et le cancer colorectal. Celui pour le cancer mammaire a bien pris sa place et se fait plus facilement. Ici, probablement par l’organe, les gens restent plus craintifs. Ce dépistage n’a pas encore pris la place qu’il devrait, malgré le fait que cela fait des années que les campagnes sont organisées. Pour une fois que la Région wallonne propose quelque chose gratuitement, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et je le répète, c’est anodin et indolore.

Un côlon géant à visiter pour mieux comprendre

Un côlon géant gonflable était installé ce jeudi dans le hall du CHR Verviers pour sensibiliser les visiteurs.

"Oh non, vous ne toucherez pas à mon derrière", lance une dame, tout en fuyant le stand d’information placé dans l’entrée de l’hôpital. Évoquer le cancer côlorectal et parler de selles reste visiblement pour beaucoup délicat voire tabou. C’est bien pour cela que le CHR Verviers, en collaboration avec la Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive, continue de taper sur le clou, dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer côlorectal, symbolisé entre autres par le slogan "Faites le test, pas l’autruche".

Ce jeudi 23 mars, un côlon géant avait d’ailleurs pris ses quartiers dans le hall d’accueil. Une structure gonflable à la fois interpellante et ludique qui avait avant tout un objectif pédagogique. À l’intérieur de la structure, le visiteur était amené à mieux comprendre ce qu’est un polype ou encore la diverticulite. Un accompagnement était également proposé aux personnes, entre 50 et 74 ans, désireuses d’obtenir un kit de dépistage gratuit via la Région wallonne. "C’est un kit vraiment bien fait, qui se place sur le WC et qui facilite le prélèvement des selles via une sorte de cuillère, explique le Dr Catalin Maris, chirurgien digestif. Celles-ci ensuite à mettre dans un pot qu’il faut renvoyer par la poste. Il suffit de suivre les indications. Il y a d’ailleurs une vidéo YouTube qui est très bien faite et qui explique comment procéder. Cela permet de dépister les hémorragies occultes, invisibles à l’œil nu."

Un test simple, que l’on peut effectuer chez soi et qui se révèle essentiel: dépisté tôt, ce cancer se guérit en effet dans près de 9 cas sur 10.

Le kit peut être demandé via le numéro gratuit de l’AVIQ (0800/16 061) ou sur le www.depistagecancer.be