Un défilé de mode printanier à La Ville dans la Ville, à Verviers

Certes, ces derniers temps, on entend pas mal de dénigrement au sujet de La Ville de la Ville, rue du Collège, suite à la fermeture de plusieurs enseignes… Mais les commerçants qui sont toujours installés dans le complexe continuent d’y croire et de faire vivre les lieux. C’est le cas notamment des deux boutiques de prêt-à-porter Choisyr et Jaggs. Ensemble, elles ont décidé d’organiser ce jeudi, dès 18 h 30, un grand défilé de mode gratuit. Un premier événement s’était déjà tenu en octobre à l’initiative de Choisyr. "Il y avait eu beaucoup d’engouement avant et après le défilé, raconte Sylvia Meunier. Les gens avaient trouvé le concept très positif. Présenter les vêtements est important. Aujourd’hui, avoir une boutique ne suffit plus."