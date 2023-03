Faucons pèlerins d'Aubel: la nidification a déjà commencé

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour le premier rebondissement de cette saga: le premier œuf a en effet été pondu ce lundi. "La jeune femelle faucon pèlerin d’Aubel (âgée de même pas 3 ans, et donc à peine mature) a pondu la nuit dernière son tout premier œuf, indique la régionale Natagora Pays de Herve. Chez les pèlerins, un œuf est habituellement pondu toutes les 36 à 48 h, on peut donc s’attendre à d’autres bonnes surprises dans les prochains jours. Afin de synchroniser au mieux l’éclosion des jeunes, la couvaison ne commence en général qu’après la ponte du dernier œuf. Or, ici, la femelle semble vouloir rester sur son œuf et lui offrir un maximum de chaleur. Inexpérience de jeunesse ou certitude qu’elle ne pondra pas plus car elle est trop jeune ? On le saura bientôt…

Ce qui est certain par contre, c’est que l’instinct paternel est plus fort que jamais, car le mâle a décidé de ne pas quitter sa belle et de veiller à quelques centimètres à peine de la future maman.

Il nous plaît de penser que tant de bienveillance pour leur progéniture ne pourra qu’être récompensée !" Affaire à suivre !