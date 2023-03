Avez-vous une idée du nom de l’entreprise verviétoise la plus ancienne ? Il s’agit d’Iwan Simonis, une usine textile fondée en 1680. 343 ans d’existence, rien que ça. Sa seule activité : fabriquer des draps de billard. Et on peut même dire que Simonis se débrouille plutôt bien, puisque, non contente d’afficher une ancienneté tout à fait honorable, elle est tout simplement leader mondial dans son domaine.

Face à un tel constat, une question s’impose : alors que les autres entreprises textiles verviétoises ont quasiment toutes fait faillite, comment Simonis a-t-elle fait pour perdurer et, plus encore, pour devenir "la" référence ultime en matière de draps de billard ?

Eh bien, ça, c’est une longue histoire. "On a commencé à fabriquer des draps de billard au milieu du XIXe siècle", commente le Olnois Bernard Bollette, directeur commercial de Simonis. Mais, à l’époque, ce n’était qu’une activité parmi d’autres. "On était surtout spécialisés dans l’habillement. " Et le billard n’était même pas spécialement connu dans la région verviétoise. "Je suppose que mes prédécesseurs se sont lancés dans le billard pour se diversifier, mais les quantités produites étaient vraiment minimes."

Mais au fil des décennies, le sport s’est popularisé en Europe, et l’activité s’est logiquement développée. "On a d’abord été actifs au niveau du billard français pendant environ un siècle. On a ensuite commencé à produire des tapis de billard américain, qui s’est popularisé après la Seconde Guerre mondiale."

Le billard pour éviter une concurrence de plus en plus féroce

Tandis que la demande en draps de billard croissait, celle des autres produits diminuait, la faute à une concurrence à bas prix de plus en plus forte. "On s’est rendu compte que nos autres activités étaient de moins en moins rentables, qu’on perdait des parts de marché. Je suppose que cette évolution nous a poussés à stopper la fabrication des autres produits." C’est ainsi que, dans le courant des années 80, Simonis a fermé sa dernière usine non dédiée à la fabrication du drap de billard, qui se trouvait en Gérardchamps.

On comprend donc maintenant pourquoi l’entreprise a décidé de tout miser sur le billard. Mais toujours pas comment elle a réussi à s’imposer en tant que leader dans son domaine. "Si je ne me trompe pas, on est la seule entreprise au monde à ne fabriquer que du drap de billard. Tous nos concurrents ont d’autres activités." Ce serait donc cette spécialisation qui aurait permis à Simonis de placer ses draps sur les billards des championnats du monde ? "Ça fait partie de toute une série de facteurs. Mais c’est vrai que quand toute l’entreprise, de la production au personnel administratif, se concentre sur le billard, la qualité du travail s’en ressent. Cette spécialisation nous permet aussi de bien connaître les différentes fédérations dans le monde, avec qui nous essayons de passer un maximum de contrats."

Et puis, il y a aussi l’ancienneté, qui permet à Simonis de parfaitement maîtriser le produit, "avec une production constante, sans alterner les hauts et les bas". Mais il ne faut pas non plus faire des raccourcis et se dire que la qualité n’a été acquise que grâce à l’expérience. "Si on a pu durer dans le temps, c’est parce qu’on fabrique de très bons produits, car on laisse notamment une grande place à l’intervention humaine dans notre processus de fabrication (voir ci-contre). On n’est pas bons parce qu’on est anciens. On est anciens parce qu’on est bons", conclut Bernard Bollette.