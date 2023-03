Des portes ouvertes et une visite de la ministre Christie Morreale pour les dix ans de l’Espace Vivie

Parmi les nombreux visiteurs figuraient des invitées de marque comme la directrice de la Fondation contre le cancer, Patricia Lanssiers, ou la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. "Cet événement était à la fois un signe officiel du 10e anniversaire, mais aussi l’occasion de faire passer des messages, notamment au niveau de la Région". En effet, l’Espace Vivie, comme les autres centres de ressourcement, se finance actuellement grâce aux dons, à l’organisation d’événements et au soutien des services clubs. L’appel a déjà été lancé et a été à nouveau énoncé ce samedi pour obtenir un financement structurel. " Depuis 2021, on a mis le pied dans la porte, un demi-million d’euros sont financés dans les centres de ressourcement (NDLR: l’espace Vivie a ainsi reçu 60 000 euros). L’étape suivante, c’est effectivement de trouver un biais pour structuraliser ces centres qui fonctionnent de manière disparate à l’échelle de la Wallonie", a rappelé la ministre, et d’assurer, "J’y mettrai toutes mes forces parce que je suis convaincue du travail que vous réalisez dans la prise en charge et le bien-être des patients qui sont confrontés au cancer et qui leur permet de rebondir plus facilement dans la vie."

Dans l’attente, l’ASBL a introduit fin 2022 une demande de reconnaissance comme opérateur de promotion de la santé auprès de l’AVIQ. La réponse doit arriver au mois d’avril. Spectacle, balade gourmande et brunch, sont encore prévus durant l’année pour fêter les dix ans de l’Espace Vivie.