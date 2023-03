Nouvelle opération coup de poing contre les dépôts sauvages d'immondices à Verviers

Dans la continuité des opérations coup de poing déjà réalisées au mois de février dernier dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages d’immondices, des agents de la Zone de Police Vesdre ont à nouveau procédé à des contrôles lors de ce week-end des 11 et 12 mars 2023. "Ces actions, en partenariat avec le Service Environnement de la Ville de Verviers, et permettant une surveillance intensive des endroits propices aux dépôts sauvages, ont porté leurs fruits", souligne la Ville de Verviers par voie de communiqué. Trois procès-verbaux ont été dressés pour des flagrants délits de dépôts d’immondices à deux endroits différents de la ville. Une amende administrative de minimum 250€ sera donc réclamée aux responsables de ces agissements irrespectueux des quartiers concernés et de notre environnement commun. "Rappelons que les dépôts sauvages sont strictement interdits et que tout abandon de déchets en dehors des collectes organisées est passible d’une amende administrative qui se voudra volontairement de plus en plus sévère, afin de bien faire passer le message aux contrevenants."