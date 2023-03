Le Decathlon de Verviers s’offre un coup de jeune (vidéo)

Cela concerne notamment la peinture qui a été refaite l’année dernière, le changement des visuels qui n’étaient plus à jour, mais surtout, l’organisation de l’espace qui a été repensé. "On change complètement le plan de masse, la disposition des sports et des services. On va faire faire un quart de tour au magasin, l’allée centrale sera carrément dans l’autre sens."

L’objectif, c’est ainsi de mettre en avant certains services à travers un nouvel accueil et de nouveaux ateliers. "Il y a un nouveau pôle de services avec l’accueil et tout ce qui est retrait de commandes, location, pour essayer de limiter la vente de produits neufs. Le pôle réparabilité va aussi être mis en avant ainsi que les nouveaux services de reprise de matériel sportif. À terme, ces produits"seconde vie"auront une zone dans chaque rayon."

Le magasin ne sera fermé qu’un jour, ce lundi 20 mars, et rouvrira déjà ses portes le lendemain, le 21 mars, avec quelques surprises pour les clients. Une autre journée festive est prévue le 25 mars.