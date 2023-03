Dison: 7 000 m2 d’entrepôts en plus pour le groupe LAMY dans les Plenesses

Le groupe liégeois LAMY, actif depuis 40 ans dans les secteurs de la construction de l’immobilier et du tourisme, va se doter de nouvelles infrastructures sur son site des Plenesses (Dison). Son projet d’agrandissement sur l’ancien site EIB vient en effet d’obtenir son permis, indiquait ce vendredi le bureau "Créative Architecture". "Le groupe va y construire 6 700m² d’entrepôt autour d’une grande zone arborée avec parking paysagé et étang de rétention et d’agrément", détaillait la société sur les réseaux sociaux. Le chantier devrait débuter "dans les prochains mois".