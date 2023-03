La Ville de Herve dit non au déménagement de la pharmacie Stassen vers le quartier Léonie

Depuis bientôt deux ans, la pharmacie Stassen, installée rue Roosevelt à Herve projette de déménager au sein du bâtiment C du nouveau quartier Léonie, rue de la Clef. Alors que les autres instances (ministère de la Santé, inspection de la pharmacie…) ont rendu un avis positif à cette demande de transfert, pour la ville de Herve, qui s’est positionnée fin février, c’est non. Du côté de la gérante de l’officine, Anne-Catherine Stassen, c’est la déception évidemment. "C’est un projet familial. C’est une pharmacie qui est dans la famille depuis une centaine d’années", rappelle-t-elle. L’objectif de ce déménagement était en effet de préparer la reprise par sa fille, également pharmacienne, et de pérenniser l’officine. "Pour le moment la ville de Herve, elle est en sens unique, il n’y a pas de parking et les gens ne rentrent plus dans le centre. Et donc ils vont ailleurs… C’est une déception parce que l’on aurait pu partir à Battice ou ailleurs ! "