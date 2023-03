Les pompiers du Grimp ont sauvé un grutier au CHR Verviers (vidéo)

Que l’on se rassure, il s’agissait bien ici d’un scénario monté de toutes pièces dans le cadre d’un exercice, en conditions réelles, organisé conjointement par la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau et l’entreprise de construction Galère. "Nous sommes tous les deux demandeurs de ce genre d’exercice grandeur nature", explique Quentin Lejeune, conseiller en prévention chez Galère.

- ©Philippe Labeye

Ces pompiers spécialisés se sont alors préparés pour monter au sommet de cette grue de 30 mètres de haut, utilisée jusqu’ici pour le chantier des nouvelles urgences. Ils ont aussi équipé une médecin urgentiste du CHR Verviers chargée de prodiguer les premiers soins au patient. En haut, c’est un collègue, formé en secourisme, qui a sécurisé le grutier dans l’attente des secours. "Je l’ai mis bien droit. C’est tout ce qu’on peut faire dans la cabine", raconte-t-il.

Une fois l’ascension accomplie et la stabilisation de l’état de la victime, l’équipe s’est attelée à la descente de celle-ci par corde, sur une civière horizontale. Une opération particulièrement délicate, vu la pluie battante et le vent, mais qui s’est finalement parfaitement déroulée. De quoi satisfaire les pompiers du Grimp, la société Galère et le CHR Verviers (dont le conseiller en prévention observait de loin l’exercice). Tous trois l’assurent, ce genre d’intervention est vraiment très rare. D’où l’intérêt de s’y préparer le mieux possible.

"Je n’allais pas refuser l’invitation", lance l’opérateur qui a joué le patient

Dans la civière, Laurent Saubain, opérateur de grue à tour, a donné de sa personne.

Laurent Saubain n’a pas l’habitude de descendre ainsi de sa grue. ©EdA J.Wo.

Travaillant au sein de l’entreprise de construction et de génie civile Galère depuis 38 ans, Laurent Saubain, opérateur de grue à tour, n’a pas hésité longtemps quand on lui a proposé de prendre part à cet exercice inédit.

"J’ai été volontaire directement, sourit-il. Je n’allais pas refuser l’invitation." Pour celui-ci, il s’agissait surtout d’aider. "Que ce soit pour moi ou pour un autre collègue, c’était l’occasion de donner la possibilité au Grimp de faire une intervention et de savoir comment cela se déroule en situation réelle."

Habitué à être à l’abri dans sa cabine, Laurent Saubain s’est ici retrouvé complètement trempé, le temps d’être pris en charge par les pompiers et descendu dans la civière. "Malheureusement, on n’a pas été gâté avec le temps. On a eu des rafales de vent à 65 ou 66 km/heure mais voilà, tout s’est bien déroulé, ajoute-t-il, serein. C’est agréable." La descente ne l’a pas impressionné, lui qui escalade l’engin tous les jours et tutoie les nuages. "Ce n’est pas une question d’avoir ou non le vertige. Dans mon cas, c’est une habitude." En boutade, il a même demandé aux pompiers s’ils ne pouvaient pas venir le chercher ainsi tous les soirs.

Sa participation a également été saluée et applaudie chaudement par ses collègues, qui n’ont pas raté une miette de l’opération de sauvetage et n’ont pas manqué d’immortaliser le moment avec leurs téléphones.

"Intéressant de les voir faire en vrai"

Axelle Delcour, médecin urgentiste au CHR Verviers, a elle aussi accepté de se prêter au jeu et de participer à cet exercice. "Je savais que ça avait un rapport avec une grue mais je n’avais pas plus d’informations, explique celle-ci, une fois revenue sur la terre ferme. Le plus gros défi pour moi a été de monter jusque-là au-dessus." Par chance, une fois au sommet, elle n’a pas eu le vertige. "Mais je n’avais jamais été jusqu’à 30 mètres", confie Axelle Delcour.

Elle ne risque pas d’oublier de sitôt cette ascension. "C’était intéressant comme expérience. Je n’avais jamais vu les pompiers du Grimp faire l’exercice en vrai. C’était intéressant aussi de les voir accrocher le patient. C’est quand même une opération compliquée."

Ce genre d’intervention reste, heureusement, rarissime pour le CHR Verviers. "Je sors un peu avec le SMUR et on travaille souvent avec les pompiers pour de petites interventions mais dans un contexte et à une hauteur pareille jamais."