Certaines communes de l’arrondissement verviétois souffrent d’une pénurie de médecins généralistes

À noter que les données utilisées pour l’étude datent de 2018, ce qui ne reflète parfois pas la situation actuelle.

1.Pénuriede médecins généralistes

Dans les communes rurales au 31 décembre 2019, Baelen apparaît comme la commune la plus touchée avec un médecin seulement pour plus de 2 000 habitants. Pour Lontzen, la situation est encore plus catastrophique, au moment de l’étude aucun médecin généraliste n’a été recensé. Dans l’ensemble, ce sont 16 communes sur les 29 que compte l’arrondissement de Verviers qui sont impactées par cette pénurie de médecins généralistes.

2.Offred’accueil à la petite enfance adaptée ?

Les chiffres révèlent que les communes dans lesquelles l’accueil à la petite enfance est le plus important correspondent pour parfois à celles avec une population vieillissante plus importante, à savoir les 65 ans et plus sont majoritairement plus nombreux que les moins de 20 ans. Aubel, Spa, Butgenbach et Bullange affichent le taux d’indice de vieillissement le plus élevé de l’arrondissement verviétois (en 2021). Du côté de l’offre de la petite enfance (en 2019), Spa et Aubel se retrouvent dans le top 5 avec une couverture de plus de 50% sur leur territoire. À soulever que 8 communes verviétoises sont en dessous du taux d’accueil fixé par l’objectif européen, à savoir Stavelot, Dison, La Calamine, Lontzen, Verviers, Burg-Reuland, Baelen, Bullange.

Le tableau de bord de la santé dans l’arrondissement verviétois révèle certains manques. ©-C.T.

3.Importancedu dépistage

Les chiffres le montrent, le cancer du sein touche une femme sur trois et celui de la prostate un homme sur cinq en Province de Liège. L’importance du dépistage est primordiale clament les acteurs de la santé appuyés par les chiffres de l’observatoire de la santé de la province de Liège.

"Détecter à temps, la rémission de ces cancers est plus important". Cependant quand on compare le dépistage du cancer du sein chez nous, les taux sont encore faibles à l’exception d’Aubel, Jalhay et Baelen.

Dans ces communes, ce sont 7 femmes sur 10, âgées entre 50 et 69 ans qui ont passé un examen de dépistage.