À Verviers et à Heusy, comme un peu partout, les Delhaize sont fermés depuis mardi et l’annonce du groupe de franchiser tous ses supermarchés du pays. Le personnel, qui serait le premier à y perdre, dans cette opération, est parti en grève. À Heusy, quand il reprendra le boulot, il découvrira ce message qui barre la porte d’entrée et qui devrait leur réchauffer quelque peu le cœur: "Bravo et courage au personnel, les clients vous soutiennent."

Remettre l’église au milieu du village

Il n’y a pas à dire, Bouli Lanners est un homme qui parle avec le cœur. Et quand il s’exprime, il est cash, franc, direct. On ne reviendra pas sur sa citation désormais célèbre "Putain, je viens de Liège quand même !" prononcée aux César 2023 mais sur sa mise au point sur ses origines, dans notre " Rencontre du samedi ". Oui, Bouli Lanners est Calaminois et non Plombimontois. Sans heurter la moindre sensibilité évidemment. L’église est remise au milieu du bon village…

Les cyclistes pros trop rapides à Aubel

Lors du conseil communal d’Aubel, alors que les élus se réjouissaient de pouvoir accueillir le 26 juillet l’étape de clôture du Tour de Wallonie, certains ont regretté la vitesse à laquelle passent les cyclistes professionnels. "On peut toujours mettre des clous", a-t-on entendu sur les bancs du conseil. Sans doute efficace, mais pas vraiment du goût des cyclistes.

L’honneur est sauf

Lors de la remise du prix Marie Mineur, ce mercredi 8 mars à la Verviétoise Delphine Lanotte, une gravure de Marie Mineur a été offerte à la lauréate. C’est l’échevine de l’Égalité des chances, Sophie Lambert (PS), qui s’est chargée de lui donner le trophée. "Normalement, c’est rétro éclairé, j’adore, lance-t-elle. Par contre, je ne sais pas si on a mis des piles parce que le budget de la Ville…" Mais ouf, celles-ci étaient finalement bien présentes.

Des élus plombimontois à "Affaire conclue" ?

Lors du conseil communal de ce jeudi, le conseiller d’opposition Marc Simons (URP) s’est inquiété du sort d’une peinture, aperçue "dans un petit réduit caché de tout", à l’ancienne maison communale de Montzen. "Faut-il qu’une peinture qui date du XXe siècle reste dormir là-bas ?", a-t-il demandé.

L’échevin des Finances, Lucien Locht (@actions), a déjà pu donner quelques informations sur l’œuvre, qui représente un village encaissé dans un paysage vallonné. Selon l’ancien secrétaire communal de Montzen, qu’il avait interrogé à ce sujet, la peinture représenterait Plombières et elle aurait été abandonnée par les Allemands, après l’occupation.

La bourgmestre, Marie Stassen, a reconnu que d’autres tableaux connaissaient le même sort, avant de lancer une invitation: "On a pas mal de peintures et on n’en connaît pas la valeur… si quelqu’un est intéressé, on peut une fois faire un inventaire !"

Michelle Habets (URP) a quant à elle pensé à une solution toute trouvée: l’émission Affaire conclue ! De quoi constituer une rentrée d’argent inespérée en ces temps de crise ?