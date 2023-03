À Herve, des bergers des Abruzzes pour protéger les troupeaux des loups (vidéo)

"Lui a huit chiens qui protègent en permanence son troupeau de 60 moutons. Les loups sont très nombreux là-bas. Il m’a demandé ce qu’il en était en Belgique (NDLR: En 2020, une meute venait alors de s’installer en Hautes Fagnes) et m’a proposé de m’offrir une femelle. Après réflexion avec ma femme, et des recherches sur la race – très gentille et sociable – on a décidé d’accepter et d’acheter un mâle pour l’accompagner et lancer un élevage." Tyson et Bella sont arrivés à Bolland en mars 2020. Depuis, leur fille Beauty vit aussi à leurs côtés.

Si vous croisez cette race de chien de protection dans un champ, ne l’approchez pas. Il travaille. ©EdA LABEYE Philippe

Les chiens apaisent les moutons

L’acclimatation avec les moutons s’est directement bien passée, dit-il. Alors que le border collie de la famille mène le troupeau à la baguette, les bergers des Abruzzes, eux, les protègent et les rassurent, explique l’éleveur. "Les moutons savent que les chiens sont là en cas de problème. Je les sens beaucoup plus apaisés depuis qu’ils sont présents à leurs côtés."

Ils sont ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. "Dès la naissance, les chiots sont dans la bergerie pour être imbibés par l’ambiance des moutons, qu’ils considèrent très vite comme un membre de la famille." Pour le moment, chiots et agneaux gambadent ensemble dans la bergerie. "Ils courent ensemble et dorment l’un contre l’autre." Évidemment, ces petites peluches blanches sont encore loin d’être prêtes à protéger le troupeau. "Pour qu’un chien soit mûr et prêt à travailler, il doit avoir un an et demi, voire deux ans."

Agé de quelques semaines, ce petit berger des Abruzzes ne serait prêt à protéger un troupeau que dans un an et demi. ©EdA LABEYE Philippe

Et si son troupeau avait déjà subi des attaques de chiens errants, depuis l’arrivée des chiens cela n’est plus arrivé. "J’ai remarqué que le matin, les moutons attendaient que les chiens aient fait le tour du champ avant de sortir dans le pré, comme s’ils leur donnaient le feu vert."

Les chiots des portées précédentes ont, eux, été achetés pour protéger des troupeaux de moutons, d’alpagas et même de poules, sourit-il. D’autres ont été vendus à des particuliers. "Ce n’est pas un chien d’appartement, il lui faut du terrain et surtout il a besoin d’une autre présence, sinon il sera malheureux. Il ne peut pas être le seul animal de compagnie. Ce sont des chiens très gentils et affectueux, qui donneraient leur vie pour leur famille et qui ont beaucoup de discernement. C’est vraiment une race assez remarquable."