Une exposition posthume de l’artiste stembertois André Monnard au centre culturel de Verviers

Dans cette optique, le Stembertois s’était inscrit afin de rejoindre la programmation du centre culturel de Verviers pour cette saison. L’exposition était déjà prévue du 14 au 28 mars 2023. Mais André Monnard s’est éteint le 6 novembre 2022. "Depuis son décès, Denis Monnard, son fils, m’a donné la responsabilité du montage des expositions", explique l’artiste Nathalie Troquette, son amie.

Celle-ci s’est dès lors attelée à la sélection de quinze tableaux à base d’acrylique. "Il s’agira essentiellement de paysages, de forêts et de nature, note-t-elle. Il a aussi touché à d’autres techniques et a vraiment évolué, progressé artistiquement. On reconnaît un Monnard comme on reconnaît un Faniel." Les œuvres présentées ici au premier étage de l’Espace Duesberg ont, pour la plupart, été réalisées d’après des photos personnelles ou selon des reproductions libres de droit.

Un hommage dans un an

Très impliqué dans la vie associative verviétoise, André Monnard a croisé la route de nombreuses personnes. "Il s’était notamment investi au sein des Cliniclows ; il a été magicien… On va donc faire une exposition hommage sur toute la personne qu’il était", annonce Nathalie Troquette. Celle-ci se tiendra du 9 au 31 mars 2024, à l’espace d’art des Ploquettes à la maison du tourisme du Pays de Vesdre.

Avec la peintre Monique Wouters

L’exposition au centre culturel mettra également en avant le travail de l’artiste peintre malmédienne Monique Wouters, qui prend part et anime notamment, avec son époux, l’Atelier d’Igor.

Autodidacte, celle-ci présentera "Vu du cœur". Un thème qui reprendra des œuvres mêlant peintures acryliques et techniques mixtes. Elle travaille essentiellement sur des panneaux de bois mais s’attaque aussi à d’autres supports. "Ses peintures vous entraînent dans un monde enchanté, lumineux et féerique où l’imagination peut se promener et rêver ! C’est un festival de couleurs qui reflète la joie de vivre. Chaque tableau est une aventure et raconte une histoire", indique le centre culturel de Verviers.

Vernissage le 14 mars à 18 h. L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 10h à 12 h 30, et de 13 h 30 à 17 h 30, lors des spectacles et activités du centre culturel, ou sur rendez-vous pour les groupes.