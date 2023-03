La Vesdre, l’Our et leurs affluents restent en pré-alerte de crue ce vendredi 10 mars suite aux fortes précipitations

Cela fait 24 heures que la Vesdre et ses affluents sont en phase de pré-alerte de crue. Une décrue était annoncée pour ce vendredi. C’est en partie le cas puisque selon les appareils de mesure de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (SPW) “la décrue s’est amorcée sur les affluents de la Vesdre et les niveaux sont en baisse ou dans une phase de stabilisation suite aux précipitations des dernières heures”. Pour la Vesdre, pas encore de décrue cependant : “les niveaux sont stables. Compte tenu des prévisions météorologiques et du débit de restitution effectuée au barrage d’Eupen, le débit de la Vesdre devrait rester stable au cours de la journée”.