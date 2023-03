Festival Les Mine’Rires

Le festival Les Mine’Rires se déroule durant 3 jours aux Minières (place Général Jacques 5) avec au programme:

– "Un crime, ça ne s’improvise pas", spectacle d’improvisation par la compagnie suisse Trium vendredi à 20h (15 € ou 12 en prévente).

– Soirée avec "Isabelle Hauben a des CaRACTèrEs !" et Adel "Ceci n’est pas un arabe" samedi à 20h (33 € ou 28 en prévente).

– Spectacle pour enfants et familles avec Olivier Maricoux, magicien illusionniste, dimanche à 11h (10 € ou 7 en prévente).

Attention salle au 1er étage non accessible aux PMR.

Préventes en ligne via www.lesminerires.be ou à La maison du tourisme Pays de Vesdre – rue Xhavée 61 (087 78 79 99)

Exposition "Céramiques et paravents"

Le Centre touristique de la laine et de la mode (rue de la Chapelle 30) présente une nouvelle expo "Céramiques et paravents".

Celle-ci présente les céramiques du musée des Beaux-Arts et de la céramique de Verviers en regard de paravents issus de la collection du galeriste angevin Daniel Couturier. Une vingtaine de duos céramiques/paravents résument brièvement l’histoire du paravent. Une deuxième partie est consacrée à l’histoire de la céramique. À découvrir dès l’âge de 5 ans, dès ce vendredi et jusqu’au 31 juillet, du mardi au dimanche de 10 à 17 h. Entrée: 6 € maximum.

En parallèle, la Maison du tourisme Pays de Vesdre présente également l’exposition gratuite "Les émaux de Longwy" (jusqu’au 2 avril), rue Xhavée 61.

Soirée avec "Isabelle Hauben a des CaRACTèrEs!"

087 30 79 20 – www.aqualaine.be

Expo de peintures d’artistes stembertois et d’ailleurs

Du samedi 11 au dimanche 19 mars, l’ASBL Les Évents des Leûps organise la 32e exposition d’artistes stembertois dans les locaux de La Tanière des Leûps (rue des Champs 9). Accessible librement samedi de 16 h 45 à 21h (vernissage à 17 h), dimanche de 10 à 19 h. Snack sandwich et friterie tous les jours. Repas dimanche midi sur réservation: ragoût ou spaghetti, à réserver pour samedi 19 h max.

Infos et réservations: Élodie au 0496 34 59 32 ou elodie@nightsound.be

"Edmond" au théâtre

Attention ce spectacle proposé par le centre culturel vendredi affiche complet.

"(Re)développement durable du quartier du centre"

Présentation publique du projet de voiries innovantes et du plan d’évacuation inondations dans le quartier du centre vendredi à 18 h à la bibliothèque (place du Marché 9). Entrée libre.

Infos via page Facebook

Au Spirit of 66

Ce vendredi à 20 h, le Spirit of 66 (place du Martyr 16) propose le très attendu tribute to Jean-Jacques Goldman par les Belges d’Envole moi. Entrée: 15 €.

Et samedi à 20 h, rendez-vous avec Elliott Murphy et son nouvel album "Wonder". Entrée: 23 €.

Préventes recommandées: 0475/24 14 93 – www.spiritof66.be

Aux Temps Mêlés

Attention, les concerts organisés vendredi et samedi sont complets.

Infos et préventes via page Facebook ou via www.lestempsmeles.be

Au cabaret de l’Enclos

Mayel El Hajaoui se dévoile dans son premier spectacle "Mayel en vrai !", un spectacle dynamique et joyeux à voir au Cabaret de l’Enclos (Enclos des Récollets 100) vendredi et samedi à 20 h 30. Entrée: 25 €.

Infos et réservations au 0487 16 74 33 ou via www.cabaretdelenclos.com

Portes ouvertes au palais de justice

Le barreau, en collaboration avec le jeune barreau, organise une journée portes ouvertes ce samedi au palais de justice.

Accueil dès 12 h 45 dans la nouvelle aile. De 13 à 16 h, rencontre avec les avocats et permanence "premier conseil", 4 conférences, 2 procès fictifs (civil et pénal) et 2 visites guidées de la résidence Prince de Galles.

Le palais de justice de Verviers (ici en 2018). ©ÉdA Philippe Labeye

Programme complet via www.barreaudeverviers.be

Elia Rose en concert

Elia Rose viendra mettre le feu avec son concert "80’s Pop" samedi à 20h dans le magnifique théâtre du Peigné (place du Marché 14). Entrée: 12 € ; 10 €/groupe de min. 4 pers ; 1,25 €/Art 27.

Infos et réservations au 087 39 30 60 ou via la page Facebook ou www.ccverviers.be

Vide dressing

Chouette moment shopping entre copines, des vêtements de marques à petits prix, en très bon état et dans toutes les tailles dimanche de 10 à 15h à La Ville dans La Ville (rue du Collège 94). 25 exposants, entrée libre, petite restauration.

Infos page Facebook

Sylvain Cremers en concert

Le centre culturel et le conservatoire de Verviers présentent "Carte blanche à Sylvain Cremers" dimanche à 11h à l’Espace Duesberg du Centre culturel (bd des Gérardchamps 7c), dans le cadre des Concerts du dimanche matin. Sylvain Cremers est premier hautbois solo de l’orchestre philharmonique royal de Liège.

Tarif: 10 € ; 8 €/– 30 ans + de 65 ans ; 5 €/élèves du Conservatoire.

Réservations au 087 39 30 60 – www.ccverviers.be

Expo Jean-Pierre Maury

La galerie ABC&Design (rue du Viaduc 28) présente "Jean-Pierre Maury: 30 ans après, œuvres du XXIe siècle" dès ce samedi et jusqu’au 1er avril. Vernissage samedi de 15 h 30 à 19 h. Accessible les jeudis de 17 à 19 h, les vendredis et samedis de 14 à 18 h. Ouvert spécialement ce dimanche de 15 h 30 à 18 h.

www.abcetdesign.be

Exposition de Saïd El Khamrichi

L’académie des Beaux-Arts présente une sélection d’œuvres de Saïd El Khamrichi à l’Espace Nova (place du Palais de Justice 15). Gravures, peintures, sculptures, travaux d’ébénisterie et dessins à découvrir sans modération jusqu’au 29 mars, du lundi au vendredi de 14 à 19h et le samedi de 9 à 12 h. Entrée libre.

www.beaux-arts-verviers.be

Expo "Notre Congo/onze Kongo"

Nouvelle expo proposée au Centre d’Art Léon Stenne (rue Xhavée 19) jusqu’au 25 mars dans le cadre du Festival Interculturalité. "Notre Congo/Onze Kongo, la propagande coloniale belge dévoilée" présente une série de documents iconographiques et audiovisuels datant de la période coloniale belgo-congolaise. À travers l’image et le son, Coopération Éducation Culture propose de comprendre comment les différents canaux de propagande ont autrefois fonctionné pour justifier l’entreprise coloniale.

Gratuit. À voir dès 16 ans. Visite guidée chaque samedi à 14h (sans réservation).

Infos et inscriptions au 087 325 207 – festival.interculturalite@gmail.com

Baelen

Nora Volon en concert

Samedi à 20 h, Le Bailus (rue de la Régence) aura la chance d’accueillir Nora Volon, participante de The Voice Kids en 2020 et The Voice en 2022. Bar et petite restauration. Entrée gratuite.

Infos et réservations via page Facebook

Friperie à Baelen

Bourse aux vêtements d’été et matériel de puériculture samedi de 9 h 30 à 12 h 30 au Foyer Culturel (rue de la Régence 1).

Infos: Dominique Dirick-Pirard au 0499 338 948

Dison

"Selfies", un spectacle-expo inédit

La compagnie de la chorégraphe verviétoise Fabienne Henrot et l’illustrateur Thomas Delhaye présentent "Selfies", un ballet exposition vendredi et samedi à 20h à l’Espace 58 (rue de Renoupré, 58 à Andrimont-Dison). Les dessins de Thomas Delhaye seront également accessibles dimanche de 14 à 18 h. Entrée: 15 € (12 € pour les étudiants) ; gratuit le dimanche pour l’expo.

Fabienne Henrot et l’illustrateur Thomas Delhaye présentent "Selfies" à Dison.

Infos et réservations via www.fabiennehenrot.be.

Dison, la prospérité en témoignage

La Société d’histoire et d’archéologie du Plateau de Herve organise une balade guidée dimanche à 14 h. Au départ de l’église néogothique Saint-Fiacre, vous irez à la découverte des témoins privés et publics de la prospérité de ce centre industriel au XIXe siècle. Prix: 2 € ; gratuit/membre.

Infos et inscriptions au 0499 63 32 80 ou via jean.rennotte@hotmail.com

Donnerie et repair café

Le Plan de cohésion sociale vous donne rendez-vous pour ses Ddonnerie et repair café annuels

samedi de 14 à 17h à la salle Luc Hommel (place Luc Hommel).

Infos au 087 46 99 84

Eupen

SCENAR ! O festival de théâtre

Le centre culturel Alter Schlachthof (Rotenbergplatz 17) présente "Moon" de la Cie Barks dimanche à 20 h. Un spectacle acrobatique et sans parole, un ensemble de surprenants dispositifs antigravitationnels autour desquels se créent des formes fantastiques et fascinantes.

Places: 18 €, 9 €/ado.

Infos et réservation: 087 594 620 ou via www.alter-schlachthof.be

Expo "Stilfrei" de Jacques Charlier

Expo de réouverture après les travaux suite aux inondations à la Galerie Fox (Haasstrabe 45) avec l’artiste liégeois de renommée internationale Jacques Charlier et ses œuvres. Accessible les samedis et dimanche de 14 à 18h jusqu’au 2 avril.

Infos via page Facebook

"Montré-caché", l’expo de Nathalie Pirotte

Nathalie Pirotte expose "montré-caché" au centre culturel Alter Schlachthof (Rotenbergplatz 17). Entrée libre les samedis et dimanches de 13 à 18 h, jusqu’au 26 mars.

www.alter-schlachthof.be

Expo à l’IKOB

Henrike Naumann, Merle Vorwald & Tom Bogaert exposent à l’Ikob (Rotenberg, 12B). À découvrir jusqu’au 16 avril, du mardi au dimanche de 13 à 18 h. Entrée: 6 € (gratuit pour les membres et les moins de 18 ans).

www.ikob.be

Herve

"La plus précieuse des marchandises" au théâtre

L’Espace Georges Dechamps (place de l’Hôtel de Ville 18) présente "La plus précieuse des marchandises" avec la talentueuse Jeanne Kacenelenbogen de la compagnie théâtre Le Public vendredi et samedi à 20 h 15. Entrée: de 8 à 17 €.

Infos et réservation au 087 66 09 07 – www.chac.be

Première soirée "Oberbayern" à Battice

Pour la 1re fois, l’Accueil touristique de Battice (rue du Centre, 30) propose une soirée Oberbayern ce samedi. Souper choucroute et grandes chopes à 19h (13 €, réservation obligatoire au 0471 817 204), ambiance bavaroise avec l’orchestre Die Freiwilligen dès 21h (soirée: 7 €).

Infos via page Facebook

Bourse aux jouets et articles de puériculture

5e bourse aux jouets et articles de puériculture organisée par l’association de parents de l’école St-Joseph (rue d’Elvaux, 28) dimanche de 8 h 30 à 12 h. 115 exposants. Bar et petite restauration.

-Une bourse aux jouets ce week-end. ©EdA

0489 755 003 ou page Facebook

Balade guidée à Julémont

Ce dimanche, Jean-Marie et son épouse Angèle d’Euregio Balades et Croisières vous feront parcourir des sentiers et des petits chemins insoupçonnés. Départ à 14h de l’église de la Vierge Marie à Julémont. Prix: 4 €, gratuit/enfant.

Infos et inscriptions au 0497 021 944

Les dessins d’André Oger

Après une carrière en tant que graphiste, André Oger a développé une technique personnelle mêlant le dessin traditionnel et l’usage d’outils graphiques numériques en vue de valoriser le patrimoine architectural du Pays de Herve. Découvrez librement ses dessins jusqu’au 7 mai, à l’Espace Georges Dechamps et dans les vitrines du Point Culture.

www.chac.be

Jalhay

Soirée des rôles à Sart

Spectacle de sketches et moqueries en wallon sur la vie du village et de ses habitants, vendredi à la salle La Grange (place du Marché 236).

Grand bal des prix

Soirée costumée de clôture du carnaval avec remise des prix samedi dès 21h à la salle de La Jeunesse (rue de la Fagne 11). Animation DJ Sens Interdit.

Infos via page Facebook

Retour du laetare de Sart-Tiège

Les cortèges de Sart et Tiège feront le tour de leur village respectif dimanche à 10 h 30. Les cortèges de l’après-midi démarreront à 13 h 30, chaque village prendra la direction de son village rival (en toute amitié bien évidemment) et le cortège de retour démarrera à 16 h 15.

Accès gratuit.

Infos via page Facebook

Expo "Faune sauvage du Haut Plateau Ardennais"

L’office du tourisme de Sart (place du Marché 242) propose une nouvelle expo photos nature de Luc Gillet du 10 au 26 mars. Accessible le mercredi de 13 à 17 h 30, du jeudi au dimanche de 9 à 12 h 30 et de 13 à 17 h 30.

Attention, l’office du tourisme sera fermé ce dimanche pour cause de Laetare.

087 47 47 37 – www.tourismejalhaysart.be

Malmedy

Nouvelle expo "Pierre Rapsat, les rêves sont en nous"

Découvrez ou redécouvrez le parcours de l’artiste verviétois depuis sa naissance jusqu’à sa consécration, la nouvelle expo du Malmundarium (place du Châtelet 10) à partir de ce samedi et ce jusqu’au 1er octobre. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 18 h. Entrée de 6 à 3 €.

Infos et réservations au 080 79 96 68 ou via www.malmundarium.be

Soirée "The madness of 90s"

7e édition de cette soirée de folie animée par DJ Ward, Disco Night Denis Léonard & Dj Seb samedi dès 20 h 30 à la salle de la Fraternité (place de la Fraternité 2). Show laser et écran géant.

Infos et préventes via page Facebook

Week-end musical "Le printemps"

La musique sera en fête ce week-end au Malmundarium (place du Châtelet 10) avec samedi à 20 h, un concert du Bacchus Quartet et des Shoeshoe’s, puis blind test live instrumental. Dimanche, à 11 h, le spectacle musical pour enfants (dès 5 ans) et familial "Bloutch" et, à 16 h, un concert d’œuvres d’Astor Piazzolla avec

Tang’affaires. Entrée: 12 €/1 concert ou 20 €/2 concerts au choix, 8 ou 12 €pour les élèves de l’académie de Malmedy, gratuit – 12 ans sauf "Bloutch" 5 €.

Infos et réservations aca.malmedy@skynet.be

"Minuscule Majuscule" au Malmundarium

Découvrez le monde fascinant des abeilles avec l’expo "Minuscule Majuscule" au Malmundarium (place du Châtelet, 10). Accessible jusqu’au 11 juin, du mardi au dimanche de 10 à 12h et de 13 à 17 h.

Entrée de 6 à 3 €.

Infos et réservations au 080 79 96 68 ou via www.malmundarium.be

Olne

Marche Adeps

Marche solidaire dont les bénéfices seront versés à une association locale (ABSL Sit Run Presse), organisée par Courir pour le plaisir ce dimanche. Départ dès 6 h 30 de la salle rue du Presbytère 8. Distances de 5, 10, 15 et 20 km. Bar et petit restauration disponible à l’arrivée.

Infos via page Facebook

Pepinster

Double expo chez Christie

L’espace d’art Christie (rue St-Germain 155 à Soiron) présente un hommage à Fernand Breuer, aquarelliste renommé et les peintures d’Albert Decallut. À voir du 11 au 26 mars, les vendredis, samedis et dimanches de 14 à 19 h. Entrée libre.

087 880 18 – www.christieart.be

Soumagne

Lucha Libro, tournoi de catch littéraire

Deux équipes s’affronteront autour de mots ce samedi à 20 h 15 au centre culturel (rue Pierre Curie 36).

En 3 minutes, les protagonistes vont devoir écrire un texte sur un thème imposé et le lire devant le public qui votera pour le texte qu’il a préféré. Pour tous dès 12 ans. Entrée: 8 €.

Infos et réservations via www.luchalibro.be

Spa

"Faites l’amour avec un Belge !" au théâtre

La terrible comédie "Faites l’amour avec un Belge !" avec Michaël Dufour & Solène Delannoy, revient en force ce samedi à 20h au centre culturel (rue Servais 8). Un spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et révèle les différences de culture entre la France et la Belgique. Places: 30 €, 26 €/étudiant (8-25 ans).

Réservation via ticketmaster.be

Boom spécial kids

Les "Folles Dingottes" vous convient à leur boom spécial kids samedi de 14 à 17 h 30 à la salle de l’Amicale du Plateau à Creppe.

Places limitées.

Inscription au 0496 311 126

Véronique Ancia & Christian Dalimier exposent

Nouvelle expo à la galerie Pouhon Prince de Condé (rue Jean Gérardy) de Véronique Ancia (peintre) et Christian Dalimier (ébéniste). Du 10 mars au 2 avril, du vendredi au dimanche de 14 à 18 h. Vernissage ce vendredi de 17 à 20 h.

http://ccspa-jalhay-stoumont.be/

Stavelot

Exposition National Geographic Photo Ark

Joel Sartore a photographié des espèces animales afin d’établir un répertoire de la biodiversité mondiale qu’il nomme "Photo Ark". À voir à l’abbaye jusqu’au 26 mars, tous les jours de 10 à 18 h.

Une superbe expo à Stavelot. ©EdA LABEYE Philippe

080 88 08 78 ou via www.abbayedestavelot.be

Theux

Conférence "jardin et changement climatique"

Conférence d’Alexis Stibert et Christine Rose sur le thème de leur livre "Changez d’ère ! Adaptez votre jardin aux changements climatiques" ce vendredi à 19h à la salle du Géant de la Ferme de la Carrière (rue Carrières 671 à La Reid). Vente et dédicaces. Bar. Entrée: 3 €.

Infos et réservation au 087 26 66 86

Atelier Photos

Le centre culturel (place Pascal Taskin 1) organise un atelier photos (ados dès 14 ans et adultes) donné par le photographe Erik Duckers le samedi de 9 à 11 h 30 à partir de ce 11 mars.

Pas de connaissances particulières requises mais il est nécessaire de posséder un appareil photo reflex (ou bridge si position manuelle).

Prix: 120 € (8 séances: 11, 18, 25/03 + 01, 08, 15, 22, 29/04)

Inscription indispensable au 087 64 64 23 – www.cctheux.be

Vide dressing et bourse aux jouets

Vêtements d’été à l’honneur pour cette édition printanière samedi de 9 à 12h à la salle Relais des Sarts à Jehanster (rue des Sarts).

Infos et réservations au 087 22 68 50 ou via boursesjehanster@gmail.com

Repair café

Une équipe de réparateurs bénévoles aidera à réparer vos objets: vêtements abîmés, vélos défectueux, appareils électroniques ou informatiques en panne, etc. Rendez-vous dimanche de 9 à 12 h 30 à la Maison des Jeunes de Polleur (rue Félix Close 36).

Thimister-Clermont

Promenade d’initiation à l’ornithologie et à la botanique

Participez samedi à une balade guidée par Francis Mauhin (Attire d’Ailes) sur le thème de la botanique et de l’ornithologie dans le bocage du Pays de Herve. Départ à 9 h 30 au Pré Desonay (rue du Bac, 17 à Clermont-sur-Berwinne). Tarif: 2 €/membre ; 3 €/non-membre.

Jumelles indispensables.

Infos et inscriptions au 0498 152 610

Three of us en concert

Dans le cadre de Bèfve Appassionata, découvrez le concert du groupe "Three Of Us" composé de Pierre Debey, Henri-Philippe Bultot et André Meurens samedi à 20 h à la Chapelle de Bèfve (Bèfve 5 à La Minerie). Entrée: 8 €.

Réservation obligatoire au 087 446 516

Trooz

Carnaval à Nessonvaux

Rendez-vous samedi dès 12 h 30 à Vaux-sous-Olne pour le 28e carnaval de Nessonvaux. Départ du cortège à 13 h.

À 16 h, la traditionnelle refonte aura lieu sur la place Émile Vandervelde au centre du village.

Infos au 0496 050 295

Waimes

Exposition "Le loup"

La Maison du Parc Botrange et le WWF présentent "Expo Loup", pour apprendre tout sur cet animal fascinant.

Parcours spécial enfants dès 6 ans. De 9 à 17h en semaine, de 10 à 16h ce week-end et jours fériés jusqu’au 20 mars. Gratuit.

https ://wwf.be/fr/events/expo-loup

Welkenraedt

Repair café

Pour diagnostiquer et réparer vos appareils défectueux et leur offrir si possible une seconde vie. Un objet par personne. Rendez-vous samedi de 13 à 17h au Centre culturel (rue Grétry 10).

Infos au 087 89 91 70

Plutôt envie d’un bon film ? Voici le programme "cinéma"

65 - La Terre d'avant VF, E.A., Ve, Lu, Ma 20 h 10. Sa, Di 20 h 20.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Lu, Ma 20 h. Sa, Di 14 h, 16 h 05, 18 h 20, 20 h 30.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Sa, Di 15 h 50.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve, Lu, Ma 20 h. Sa, Di 14 h, 16 h 10, 18 h 20, 20 h 30.

Avatar: La Voie de l'eau VF, E.A., Sa, Di 16 h 20.

Creed III VF, E.A., Ve, Lu, Ma 20 h. Sa, Di 20 h 20.

Les Petites Victoires VO, E.A., Sa, Di 18 h 10.

Opération Grizzli VF, E.A., Sa, Di 14 h.

Sacrées momies VF, E.A., Sa, Di 14 h, 16 h 10.

Scream VI VF, E.A., Ve, Lu, Ma 20 h 20. Sa, Di 18 h 30, 20 h 30.

Un amour de cochon VF, E.A., Sa, Di 14 h.

Une envie de film pour ce week-end?

65 - La Terre d'avant VF, E.A., Ve 20 h 15. Di 15 h 55.

Alibi.com 2 VO, E.A., Sa 15 h 45. Di 15 h 55.

Creed III VF, E.A., Ve, Di 20 h 15.

Empire of Light VO s.t. bil., E.A., Sa 17 h 45. Lu 20 h 15.

Les Choses Simples VO, E.A., Sa, Lu 20 h 15.

Opération Grizzli VF, E.A., Di 14 h.

Sacrées momies VF, E.A., Di 14 h.

Scream VI VF, E.A., Sa, Di 20 h 15.

The Fabelmans VO s.t. bil., E.A., Sa 17 h 15.

The Son VO s.t. bil., E.A., Di 17 h 50.

The Whale VO s.t. bil., E.A., Di 17 h 50.

Un amour de cochon VF, E.A., Sa 15 h 30.

65 - La Terre d'avant VF, E.A., Ve, Sa, Di 17 h 30, 22 h 45, 14 h 30, 20 h 15. Lu 20 h, 22 h 45, 14 h 15, 17 h 30, 20 h, 22 h 45. Ma 14 h 15, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 15, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve, Sa, Ma 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30. Di 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30, 10 h 45. Lu 14 h, 17 h, 19 h 45.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Ma 14 h 30, 17 h 30, 19 h 45, 22 h 30. Di 10 h 45, 14 h 30, 17 h 30, 19 h 45, 22 h 30. Lu 14 h 30, 17 h 30, 20 h, 22 h 30.

Avatar: La Voie de l'eau VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 13 h 45, 16 h 30, 20 h.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa, Di 20 h 15, 22 h 45.

Creed III VF, E.A., Ve, Sa, Di 14 h, 20 h 45, 14 h 30, 17 h 15, 20 h, 22 h 45, 17 h, 22 h 45. Lu 19 h 45, 22 h 30, 14 h, 17 h, 20 h 45, 22 h 30, 14 h 30, 17 h 15, 20 h, 22 h 45. Ma 14 h, 17 h, 20 h 45, 22 h 30, 14 h 30, 17 h 15, 20 h, 22 h 45.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - En route pour le village des forgerons VO s.t. bil., E.A., Ve 20 h. Sa 17 h 45.

Et l'amour dans tout ça? VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 14 h 45, 17 h 15, 20 h, 22 h 30. Lu 14 h 45, 17 h 15, 19 h 45, 22 h 30.

L'Emprise du démon VF, E.A., Ve, Lu, Ma 22 h 45. Sa, Di 20 h 15, 22 h 45.

La Guerre des Lulus VO, E.A., Di 10 h 45.

La Nuit du 12 VO, E.A., Ve, Lu, Ma 14 h.

La Syndicaliste VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h, 19 h 45.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve 17 h. Sa 14 h 15, 17 h. Di 10 h 45, 14 h 15, 17 h.

Le Pire voisin au monde VF, E.A., Ve, Ma 14 h 15, 16 h 45, 19 h 45. Sa, Di 16 h 45, 19 h 45. Lu 14 h 15, 16 h 45.

Les Choses Simples VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h 15.

Les Petites Victoires VO, E.A., Ve, Di, Lu 14 h, 18 h. Sa 14 h. Ma 14 h, 18 h, 20 h 15.

Magic Mike's Last Dance VF, E.A., Ve, Sa, Di 20 h.

Mayday VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 22 h 30.

Missing VF, E.A., Sa, Di 14 h 30.

Opération Grizzli VF, E.A., Sa 14 h 15. Di 11 h, 14 h 15.

Pattie et la colère de Poséidon VO, E.A., Sa 14 h. Di 11 h, 14 h.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Lu, Ma 14 h 30, 17 h 15. Di 11 h, 14 h 30, 17 h 15.

Scream VI VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 14 h 15, 17 h 15, 20 h, 22 h 45. Lu 20 h, 22 h 15, 14 h 15, 17 h 15, 20 h, 22 h 45.

The Fabelmans VF, E.A., Ve 13 h 45.

The Whale VF, E.A., Ve, Lu, Ma 14 h, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 30. Sa, Di 16 h 45, 19 h 45, 22 h 30.

Titanic: 25th Anniversary VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 13 h 45, 20 h 15.

Un amour de cochon VF, E.A., Di 11 h.

Winnie l'Ourson: Du sang et du miel VF, E.A., Ve, Sa, Di, Ma 22 h 45.

Aftersun VO s.t. FR, E.A., Ve 16 h. Di 20 h 15. Lu 18 h. Ma 18 h 15.

Babylon VO s.t. FR, E.A., Ve 16 h 30. Di 16 h. Ma 13 h 45.

Close VO s.t. FR, E.A., Sa 20 h 30. Di 18 h. Ma 19 h 45.

Dounia et la princesse d'Alep VO, E.A., Sa 13 h 45. Di 14 h.

E.T. l'extra-terrestre VO s.t. FR, E.A., Sa 15 h 30. Lu 17 h.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Sa 14 h. Di 13 h 45.

L'Envol VO, E.A., Ve 20 h 15. Sa, Di 18 h 15. Lu 14 h, 20 h. Ma 16 h 15.

La Petite Bande VO, E.A., Sa 16 h.

La Syndicaliste VO, E.A., Ve 12 h, 20 h. Sa 20 h 15. Lu 12 h. Ma 17 h.

Les Banshees d'Inisherin VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h. Di 13 h 45. Lu 12 h 15. Ma 20 h 15.

Les Cyclades VO, E.A., Ve 18 h. Di 20 h 15. Ma 12 h.

Les Huit Montagnes VO s.t. FR, E.A., Sa 20 h 15. Di, Lu 19 h 30.

No Bears VO s.t. FR, E.A., Ve 14 h 15. Sa 13 h 45. Lu 12 h 05. Ma 14 h.

Radio Metronom VO s.t. FR, E.A., Ve 14 h. Ma 17 h 15.

Retour à Séoul VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 30. Lu 14 h 15. Ma 14 h 30.

The Inspection VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h 15. Sa 15 h 15. Lu 16 h. Ma 12 h.

The Son VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h. Sa 18 h. Di 15 h 45. Lu 14 h 30, 19 h 45. Ma 12 h 15.

Tár VO s.t. FR, E.A., Ve 14 h 15. Sa 17 h 15. Di 15 h. Lu 16 h 30. Ma 19 h 30.

Empire of Light VO s.t. FR, E.A., Sa 20 h. Ma 20 h 15.

La Syndicaliste VO, E.A., Ve 15 h. Di 17 h 30. Lu 17 h 45.

Sacrées momies VF, E.A., Di 14 h.

The Fabelmans VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 30. Ma 17 h 15.

The Whale VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h 30. Di 20 h. Lu 20 h 15.

Un amour de cochon VF, E.A., Di 16 h.

65 - La Terre d'avant VF, E.A., Ve, Sa 14 h 30, 16 h 45, 20 h, 22 h 15. Di 14 h 30, 16 h 45, 19 h 30. Lu, Ma 14 h 30, 16 h 45, 20 h.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa 16 h 30, 20 h. Di 20 h 15. Lu, Ma 14 h, 16 h 30, 20 h.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve 14 h 15, 22 h 15. Sa 19 h 30, 22 h 15. Di 19 h 45. Lu, Ma 14 h 15, 19 h 30.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h 15.

Crazy Bear VF, E.A., Ve 22 h 30. Sa 22 h 45.

Creed III VF, E.A., Ve, Sa 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30. Di 14 h, 17 h, 20 h. Lu, Ma 14 h, 17 h, 19 h 45.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - En route pour le village des forgerons VO s.t. bil., E.A., Ve 19 h 30. Di 17 h.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Sa, Di 14 h 30.

Sacrées momies VF, E.A., Sa 14 h. Di 14 h 15.

Scream VI VF, E.A., Ve, Sa 14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 30. Di 14 h 15, 17 h, 20 h. Lu, Ma 14 h 15, 17 h, 19 h 45.

65 - La Terre d'avant VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h 15, 19 h 30. Sa 21 h 45. Di 20 h 15. Lu 12 h, 20 h. Ma 13 h 45, 18 h.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VO s.t. FR, E.A., Ve 21 h 30. Di 20 h 15. Lu 16 h 30. Ma 17 h 30.

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu VO, E.A., Ve 13 h 45, 20 h 30. Sa 14 h 15, 16 h 30. Di 14 h, 16 h 15. Lu 13 h 45. Ma 15 h 45, 20 h.

Crazy Bear VO s.t. FR, E.A., Ve, Sa 16 h. Di 20 h 30. Lu 18 h. Ma 14 h 30, 19 h 45.

Dounia et la princesse d'Alep VO, E.A., Di 11 h.

Empire of Light VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h 15, 20 h 30. Di 17 h 45. Lu 14 h 45, 17 h 45. Ma 15 h.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Di 11 h.

Juste ciel! VO, E.A., Ve 12 h. Sa 17 h 30. Di 18 h 30. Lu, Ma 14 h 30.

La Chambre bleue VO, E.A., Sa 20 h.

La Petite Bande VO, E.A., Ve 18 h 15. Di 15 h 30. Ma 17 h 15.

Le Pire voisin au monde VO s.t. FR, E.A., Ve 13 h 45, 17 h 45. Sa 16 h 30. Di 15 h 45. Lu 12 h 15. Ma 12 h.

Opération Grizzli VF, E.A., Sa 14 h 30. Di 11 h 15, 13 h 45.

Sacrées momies VF, E.A., Sa 13 h 45.

The Fabelmans VO s.t. FR, E.A., Ve 14 h 30, 20 h 15. Sa 19 h 45. Di 18 h 15. Lu 12 h, 14 h 30, 19 h 30. Ma 12 h 15, 19 h 30.

The Whale VO s.t. FR, E.A., Ve 14 h, 16 h 15. Sa 18 h 15, 19 h 30. Di 15 h 45. Lu 12 h 15, 17 h 30. Ma 12 h 15, 20 h.

Un amour de cochon VF, E.A., Di 14 h.

Un homme heureux VO, E.A., Ve 12 h, 16 h 15. Sa 15 h 30. Di 13 h 45. Lu 16 h, 20 h 15. Ma 12 h.

Women Talking VO s.t. FR, E.A., Ve, Di 18 h 15. Sa 20 h 45. Lu 20 h 15. Ma 17 h 30.

Zodi et Téhu, frères du désert VO, E.A., Sa 13 h 45. Di 11 h 15.