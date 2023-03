Une nouvelle crèche de 49 lits verra le jour à l’automne 2023 à Stembert (vidéo)

Celle-ci prendra place au rez-de-chaussée d’un immeuble à appartements imaginé par la société de construction PB Traditionnel. Initié en 2012 et terminé en 2016, cet espace de 600 m2 avait été pensé et conçu pour répondre aux normes de l’ONE. Mais la surface peinait toutefois à trouver acquéreur.

En 2017, l’ASBL Arc-Services (basée à Blegny et qui a aujourd’hui rejoint le groupe Cocoon) tombe sur l’annonce. Sabine Lejeune, directrice générale des structures d’accueil, et le président de l’époque visitent les lieux par curiosité et tombent sous le charme. "On s’est rendu compte du potentiel. Ce sont des locaux très spacieux, de plain-pied et avec un accès sur l’extérieur", explique Sabine Lejeune. Et 18 places de parking.

Avec l’accord de son conseil d’administration, l’ASBL a alors pris contact avec la Ville de Verviers pour avoir un accord de principe pour un partenariat et un soutien de la Commune. Il faudra finalement attendre le dernier plan Cigogne de la Région wallonne pour que le projet se concrétise.

"Sur Verviers, grâce au soutien du plan, ce sont 140 nouvelles places qui devraient s’ouvrir sur le territoire communal dans les prochaines années, dont 49 pour le projet qui nous concerne ici", indique Cécile Ozer (Les Engagés), échevine de la Petite enfance.

Pour rappel, la Ville de Verviers, qui ne dispose pas de crèche communale, a un mécanisme qui subventionne les projets de crèches. Un subside sera donc attribué ici. "Verviers a besoin de jeunes ménages qui travaillent. Il faut que ceux-ci puissent trouver des lieux d’accueil. Cela fait partie pour nous d’une politique d’attractivité du territoire", ajoute le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet (PS).

Les inscriptions sont lancées

Maintenant, l’heure est à l’aménagement des différentes pièces. "On va pouvoir apporter notre patte, lance Sabine Lejeune. La qualité et la continuité de l’accueil sont très importantes." Les enfants seront répartis dans trois groupes d’âge et chacun aura son propre lit.

En plus de répondre à une demande des familles, la crèche, dont le nom sera dévoilé lors de l’inauguration, permettra également la création d’emplois, dont 10,5 équivalents temps plein pour la puériculture. "Une personne, travaillant déjà pour nous et originaire de Verviers, est pressentie pour gérer la crèche. C’est elle qui prendra les premières inscriptions." Celles-ci sont d’ailleurs déjà ouvertes.