Verviers: Delphine Lanotte reçoit le prix Marie Mineur (vidéo)

Pour cette édition 2023, leur choix s’est porté sur Delphine Lanotte, une éducatrice spécialisée de 29 ans, qui a créé en 2022, avec sa sœur Élodie, l’ASBL Sit Run Pressé. Cette association permet aux personnes en situation de handicap de prendre part, grâce à une chaise roulante adaptée, à une compétition de course à pied. Le 5 février dernier, elle organisait son premier jogging à Limbourg. Un événement qui avait rassemblé pas moins de 236 participants et dont les bénéfices vont permettre d’acheter un deuxième fauteuil.

"Depuis le début de votre projet en 2017, avec la location de la 1re chaise adaptée, à la création de votre l’ASBL Sit Run Pressé, la femme ambitieuse que vous êtes, aux côtés de votre sœur et de votre équipe, n’avez cessé d’améliorer et de vous consacrer pleinement à cette cause de l’accès à toutes et tous au plaisir sportif et surtout de ne pas faire du handicap un frein à sa pratique", a déclaré l’échevine de l’Égalité des chances, Sophie Lambert (PS), lors de son discours.

Favoriser l’inclusion

Véritablement émue, Delphine Lanotte s’est dit très honorée de recevoir ce prix. "Je suis très fière de mon équipe et de ma famille, qui me soutiennent chaque jour dans mes projets les plus fous. Recevoir un tel prix pour moi est une belle reconnaissance pour notre ASBL", a-t-elle expliqué. Elle a ajouté: "Notre but est de favoriser l’inclusion dans le monde de la course à pied en incluant personnes valides et moins valides. En Belgique, nous n’avons jamais été refusés à une course à pied. Si nous ne pouvons pas participer à certaines, c’est parce que les chemins sont inaccessibles pour la chaise."

En cette journée spéciale, la jeune femme a également tenu à mettre à l’honneur, non sans larmes, sa petite sœur. "Sans elle, l’ASBL n’en serait pas là, a confié Delphine Lanotte. Je voudrais aussi mettre à l’honneur toutes les filles de l’équipe qui se donnent à fond." Elle a, enfin, remercié chaleureusement ses amis.

Delphine Lanotte ici avec sa soeur Élodie. ©VIDUA

En plus d’une gravure à l’effigie de Marie Mineur et d’un exemplaire du livre de l’historien Freddy Joris, une œuvre féminine sculptée par l’artiste Anne-France Verlaine, remise par Carine Dohogne, présidente de la commission consultative des femmes, a été offerte à la lauréate.

L'échevine Sophie Lambert, Delphine Lanotte, la présidente de la commission consultative des femmes Carine Dohogne et l'artiste Anne-Françoise Verlaine. ©VIDUA

Marie Mineur a disparu il y a tout juste 100 ans

C’est en 2018 que la Ville de Verviers a fait le choix de baptiser le prix en l’honneur de Marie Mineur. Née en 1831 à Hodimont, Marie Mineur est l’une des premières militantes féministes belges dans le milieu ouvrier du XIXe siècle.

Ouvrière dans l’industrie textile, elle s’est notamment investie dans la lutte pour l’amélioration des conditions de travail des femmes et des enfants. Cette femme d’action a commencé à militer en 1872, à l’âge de 41 ans, en rejoignant la Société libre de secours mutuels des femmes. Elle a également défendu les valeurs de la laïcité.

Elle décédera à Thimister en 1923, à l’âge de 92 ans, dans l’anonymat le plus total. Il y a donc 100 ans. "Cette édition est donc toute particulière et symbolique", note l’échevine Sophie Lambert. Comme l’indique Freddy Joris, dans son livre Marie Mineur, Marie rebelle, le nom de Marie Mineur sera toutefois pris comme porte-drapeau un demi-siècle après sa mort par des féministes louviéroises, qui ont été elles aussi très actives en milieu ouvrier dans les années 70.