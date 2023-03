Contrôle de la zone de police Vesdre: une personne sur deux n’avait pas sa ceinture de sécurité

Au total, plus d’une centaine de véhicules et de personnes ont ainsi été contrôlés et plus de 50 procès-verbaux ont été rédigés pour le non-port de la ceinture de sécurité ou la non-utilisation de sièges auto. "Soit près d’une personne sur deux véhicules contrôlés. De toute évidence, un rappel est nécessaire", indique l’inspecteur principal de police Pirnay, coordinateur des actions pour la zone de police Vesdre (qui reprend Verviers, Dison et Pepinster).

D’autres procès-verbaux ont également été rédigés suite à la constatation d’infractions diverses telles que l’utilisation du GSM au volant, le non-port du casque (moto), défaut d’immatriculation, défaut d’assurance ou encore la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire. Un véhicule signalé volé a également été intercepté.