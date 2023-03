Rescapée de l’industrie lainière, l’entreprise verviétoise Traitex veut réduire ses émissions de CO2 (Vidéo)

Et encore, "résister" n’est pas le bon terme. "Depuis 2015, on constate une réelle reprise de l’activité", détaille Laurent Dallemagne, futur directeur de Traitex. C’est vrai que la laine connaît une réelle hausse de popularité depuis quelques années, notamment en ce qui concerne les literies et l’isolation. En effet, de plus en plus de personnes et d’entreprises ont tendance à remplacer les laines de roche et de verre par de la "vraie" laine. "En plus de proposer une bonne isolation thermique, elle absorbe l’humidité", commente Jacques Delhasse, qui restera directeur de la société jusqu’en fin d’année. Bref, ce regain de popularité assure à cette entreprise déjà centenaire quelques belles années à venir.

Une entreprise engagée pour le climat

Et justement, le futur fait partie des préoccupations de Traitex. En effet, depuis une dizaine d’années, l’entreprise a initié différentes actions en faveur du climat. "On a notamment installé 1 000 panneaux solaires en 2015, avance Laurent Dallemagne. Et on compte encore en ajouter plusieurs milliers." Il faut dire que, pour Traitex, investir dans les énergies alternatives est un enjeu de taille. "On doit réduire nos émissions de CO2 d’ici 2030 afin de respecter une directive émise par l’Europe, renchérit Jacques Delhasse. Mais avec la crise énergétique, on essaie d’accélérer le mouvement."

Motivation supplémentaire: "Notre industrie est extrêmement énergivore, explique le futur directeur. On doit par exemple chauffer 60 000 m³ d’eau par an." Ils ont beau avoir une chaudière qui affiche un très bon rendement, le gaz n’est quand même pas spécialement bon marché.

Bref, on l’a compris, la volonté de se tourner vers les énergies renouvelables est bien présente. Mais encore faut-il trouver des alternatives. "Techniquement, il y a toujours moyen. Mais il faut aussi trouver des solutions intéressantes financièrement." Et là, c’est plus compliqué. "Pour l’instant, on est en train de chercher de meilleurs paramètres pour le séchage de la laine." D’autres études sont également en cours. "On veut arriver à des énergies qui nous permettront d’émettre moins de CO2." Traitex est notamment en train de creuser la piste de la cogénération. "C’est un procédé qui consiste à brûler un combustible pour produire de l’électricité, tout en récupérant la chaleur émise. Ce qui nous permettra de chauffer l’eau. On consomme beaucoup d’eau chaude et d’électricité, il s’agit donc d’une solution qui nous semble bonne." Bref, il y a encore du pain sur la planche, mais des solutions existent et Traitex y travaille.