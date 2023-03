Verviers: passage de relais à la glacerie Aux Délices des Rois

En plus de léguer sa boutique, Michel Dubois leur transmet aussi l’intégralité de ses recettes. "Ces premiers jours, on a surtout eu des clients fidèles. Ils étaient heureux et rassurés de savoir qu’on conservait la même qualité de glace, note Joëlle Nicolier. C’était important pour nous aussi de fabriquer nos propres produits." Petite nouveauté, la boutique ouvre désormais du mardi au dimanche de 14 à 22 heures et le lundi de 17 à 22 heures. Il est également possible de déguster son cornet ou son petit pot sur place