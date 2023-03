Réouverture de l’Antica Pizzeria au centre de Sart

Pour commencer, le couple a fait le choix de conserver la carte qui faisait la réputation des lieux. "On continue également de travailler avec le pizzaïolo, Momo, qui cuisinait déjà depuis 2 ans là et qui a pas mal d’expérience dans le domaine." Dans les prochains mois, en fonction des retours, le menu pourrait donc s’étoffer, tant du côté des pizzas que des pâtes. "On pense aussi à proposer des box apéros avec des produits italiens, en plus des vins", lance Charlotte Bernard. "L’objectif est de travailler avec des produits frais et de la meilleure qualité possible", assure Pascal Outmanns. Les produits locaux restent aussi à l’honneur avec notamment la pizza bianca sartoise, au Sarté et au jambon de chez Jérome. Actuellement, l’Antica ouvre du mercredi au dimanche de 17 h 30 à 21 h 30, à l’emporter. Le système de commande en ligne devrait être de retour rapidement.