Les enfants ont inauguré le week-end carnavalesque verviétois

Les petits participants, accompagnés de leurs proches et menés par le prince Logan 1er, ses deux pages Annabelle et Marie et son team, se sont donc dirigés en musique vers le complexe commercial de Crescend’Eau, à deux pas de là. Chevaliers, princesses, cow-boys et autres super-héros ont mis l’ambiance et distribué des sourires ainsi que des bonbons aux badauds, agréablement surpris, venus faire leur shopping. Les confettis étaient évidemment de la partie.

À noter que plusieurs teams princiers voisins, comme celui de Mont-Dison, de WeHeLo ou encore de KeNeHeMo, avaient également fait le déplacement pour l’occasion.

Après un aller-retour dans la galerie, la troupe est ensuite retournée à l’Hôtel Verviers où un spectacle gratuit de Jacky Den était proposé aux familles.