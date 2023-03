L’ancien supermarché Aldi de La Calamine, route de Liège, s’apprête à accueillir un nouveau magasin de l’enseigne néerlandaise Action. Des travaux sont en cours et des annonces ont déjà été publiées en vue de recruter du personnel. La date d’ouverture n’est pas encore connue.

La Gourmand’ice rouvre à Stembert

La glacerie stembertoise, située avenue Fernand Desonay, est de retour depuis le 1er mars, après une petite fermeture hivernale. L’occasion pour le patron Fabio Marasti d’aller se former en Toscane. Parmi les nouveautés notamment : une gamme hyperprotéinée et une allégée en matière grasse et sans sucre.

La boulangerie Snackers by M fermée à Battice

La boulangerie Snackers by M installée, dans le centre de Battice, a fermé ses portes depuis plusieurs jours. À l’heure actuelle, il n’y a pas plus d’informations sur l’avenir du bâtiment.

Façon Grenadine, à Cornesse, cherche un repreneur

Après plus de dix ans d’existence, le glacier Façon Grenadine, qui se trouve au cœur du village de Cornesse, a décidé de passer le flambeau. Elle est actuellement à la recherche d’un repreneur. En attendant, le magasin rouvrira dans le courant du mois de mars.

L’Yves émoi, à Aubel, à remettre

Le bar à vins de place Nicolaï (qui reste ouvert) cherche aussi la perle pour reprendre les lieux.