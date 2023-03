Verviers : des balades pour découvrir la Vesdre et ne pas oublier les inondations (vidéo)

Les mains avaient été cuites en plein air, dans un four en papier. ©France Fouarge

Si certaines de ces œuvres ont été affichées ensuite par leurs créateurs par-ci par-là à Ensival, d’autres vont être exposées le long de la Vesdre. Le Relais Social Urbain de Verviers, l’Association des Guides de l’Arrondissement de Verviers, Verviers Ambition et la Régie de Quartier d’Ensival s’associent en effet à la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre pour proposer deux "parcours des mains". Des balades guidées gratuites sont ainsi organisées à l’occasion des Journées wallonnes de l’eau le 18 mars 2023 (dès 14 h) au départ de l’ancienne usine Simonis (au numéro 43 de la rue de Limbourg), ainsi que les 22 et 26 mars (dès 14 h) au départ de la station essence Lukoil (rue de Pepinster 98). "Très souvent lors des balades guidées, les gens posent des questions, il y en a qui savent et d’autres qui ne savent pas ce qui s’est passé. Au départ, les balades longeaient la Vesdre parce que la ville s’est créée autour et ce n’est pas pour rien. On veut maintenant montrer les deux côtés: l’importance d’avoir un cours d’eau et les problèmes que cela peut engendrer", explique Christine Simonis, cogestionaire de la maison du tourisme.

De nouvelles mains en argile

Un nouvel atelier de l’artiste d’Ensival aura également lieu le 18 mars, de 10h à 16h au numéro 118 de la rue du Collège. Familles, amis et enfants dès 10 ans pourront y créer leurs mains (qui seront cuites par la suite). "Plus d’un an après les inondations, le Relais social urbain de Verviers, à travers le dispositif d’accompagnement social des inondations, est encore très présent aux côtés des victimes. Il y a des gens qui sont toujours en grandes difficultés, c’est important de leur renvoyer le signal qu’on est toujours là et conscients des dégâts psychologiques et matériels toujours présents !", souligne Anne Delvenne.

Le souhait des organisateurs est que ce parcours devienne permanent et qu’il s’étende aux autres communes de la vallée durement touchées par les inondations.