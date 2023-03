Que faire ce week-end dans la région de Verviers? Voici l’agenda des 3, 4 et 5 mars 2023

Le carnaval est de retour !

Grand week-end carnavalesque avec un programme bien chargé et un cortège haut en couleur.

Vendredi, dans La Ville dans la Ville (rue du Collège 94), Logan 1er et ses pages Annabelle et Marie vous invitent à leur soirée afin de commencer sur les chapeaux de roue. Samedi, à l’hôtel Verviers Van Der Valk (rue de la Station 4): de 7 à 11 h 30, petit-déjeuner proposé à l’hôtel (22 €/adulte, 11 €/enfant). De 12 h 30 à 13 h 30, cortège des enfants. De 14 à 16 h, représentation de Jacky Den dans les caves de l’entrepôt de L’Hôtel Verviers.

Inscription obligatoire mais gratuite via www.hotelverviers.be

Dimanche, ouverture de la Ville dans la Ville dès 11h avec petite restauration, bar et animation carnavalesque. Départ du cortège à 13 h 30 du rond-point Hauzeur vers le centre-ville. Soirée de clôture à La Ville dans la Ville avec DJ Carnavalesque et Thierry & Charly. Buvette et foodtruck sur la place Verte.

Converser en anglais

Tables de conversation en anglais en petits groupes, vendredi de 12 h 30 à 13 h 30, à la bibliothèque, place du Marché, au LAB (2e étage). Gratuit.

Inscriptions via www.wallangues.be

Au Spirit of 66

Ce vendredi à 20 h, le concert Brasero, hommage à Pierre Rapsat affiche complet. Et samedi à 20 h, le Spirit of 66 (place du Martyr 16) propose Fred & the Healers et invités pour une soirée High Voltage Blues Rock made in Belgium vous. Entrée: 15 €.

Préventes recommandées: 0475/24 14 93 – www.spiritof66.be

Visite guidée au Centre touristique de la laine et de la mode

Ce samedi, la Société royale d’harmonie vous invite à participer à une visite guidée du CTLM (rue de La Chapelle 30). Le sujet se portera sur "Les conditions de travail des ouvriers à l’époque de l’industrie verviétoise". Trois groupes (20 pers. max.) seront organisés: à 10, 14 et 15 h. Participation: 10 € avec un café et un gâteau de Verviers.

Inscriptions demandées au 0489 35 54 21

Journée internationale des droits des femmes

Une conférence active sur le "Handiféminisme" vous est proposée samedi à 13 h 30 à l’Espace Duesberg du Centre culturel (bd des Gérardchamps 7c)

Blandine Even, Justine Pecquet, Virginie Collard, Aline Hoyoux et Vanessa Chapelle vous parleront du handiféminisme et du droit des femmes en situation de handicap bien trop souvent invisibles aux yeux de la société.

Entrée gratuite et ouverte à tous.

Infos via page Facebook

Conférence spectacle "Des complexes et vous"

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Centre culturel propose "Des complexes et vous", un spectacle drôle interprété par la comédienne et coach Claude François. Rendez-vous samedi à 20 h 30 à l’Espace Duesberg (bd des Gérardchamps 7c). Entrée gratuite sur inscription.

Infos & réservation: 087 39 30 60 – www.ccverviers.be

Aux Temps Mêlés

Découvrez l’univers musical des Liégeois de In True Noise samedi dès 20h aux Temps Mêlés (rue du Manège 10). Saxo, violon, piano, clarinette basse et batterie au programme. Concert gratuit avec passage du chapeau pour rétribuer les artistes à votre bon cœur.

Infos et préventes via page Facebook ou via www.lestempsmeles.be

Expo "Notre Congo/onze Kongo"

Nouvelle expo proposée au Centre d’Art Léon Stenne (rue Xhavée 19) jusqu’au 25 mars dans le cadre du Festival Interculturalité. "Notre Congo/Onze Kongo, la propagande coloniale belge dévoilée" présente une série de documents iconographiques et audiovisuels datant de la période coloniale belgo-congolaise. À travers l’image et le son, Coopération Éducation Culture propose de comprendre comment les différents canaux de propagande ont autrefois fonctionné pour justifier l’entreprise coloniale.

Gratuit. À voir dès 16 ans. Visite guidée chaque samedi à 14h (sans réservation).

Infos et inscriptions au 087 325 207 – festival.interculturalite@gmail.com

L es photos de Sonia Chapelle

Festivités carnavalesques à Verviers ce week-end. (voir ci-dessus). ©EdA LABEYE Philippe

Découvrez la nouvelle exposition photos "Voyage Voyages" de Sonia Chapelle à l’espace d’art "Les Ploquettes" de la Maison du tourisme du Pays de Vesdre(rue Xhavée 61). Entrée libre jusqu’à dimanche de 9 à 17 h.

www.paysdevesdre.be

LgH & cRoA exposent

Le Centre culturel (bd des Gérardchamps, 7C) présente l’exposition des sculptures de l’improbable de Christophe Henry et les peintures et sculptures de l’"insect-addict" Coraline Gillet. Accessible jusqu’au jeudi 9 mars du lundi au vendredi de 10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, lors des spectacles et activités

ou sur rendez-vous pour groupes. Entrée libre.

087 39 30 60 -www.ccverviers.be

Aubel

Souper spaghetti

La Communauté Foi et Lumière Graines de Soleil Aubel organise un souper spaghetti samedi à 18 ou 20h au Cercle (rue de la Station 41). Prix: 17 €/adulte (15 en prévente) et 10 €/enfant.

Réservation souhaitée au 0479 87 90 70 après 16h (Simone).

Gestion du Val Dieu avec Natagora

Natagora organise une matinée de gestion de la réserve naturelle du Val Dieu ce samedi de 9 à 12 h. Rendez-vous à l’entrée de la réserve naturelle. Possibilité de se garer au parking de l’Abbaye ou du Moulin du Val Dieu. Prévoir des bottes, gants, bêche, taille-haies et/ou cisailles.

Inscription souhaitée ce vendredi au 0478 132 455

Baelen

À la découverte de Baelen et Membach

Rendez-vous au parc communal (rue de l’Église) dimanche à 13 h 30 pour une balade guidée facile de 8 km. L’occasion de découvrir le patrimoine (église, chapelle) ainsi que des points culminants où les vues sont magnifiques.

Infos 0488 886 845 au ou via www.baelen.be

Blegny

26e édition du Salon du vin

Le Salon du vin de Blegny-Mine se tiendra dans les halls techniques de Blégny-Mine (23 rue Lambert Marlet). Présence de 51 vignerons de 18 régions viticoles avec le Jura en invité d’honneur. Produits de bouche (huîtres, foie gras, salaisons). La brasserie "Le Puits sans Faim" et le restaurant "Le Chalet" vous y accueilleront également. Vendredi de 14 à 22 h, samedi de 11 à 21h et dimanche de 10 à 18 h. Entrée: 8 € (verre offert).

Infos via www.vinblegnymine.be

La balade de la semaine du Plateau

Empruntez la promenade de la Station (6,2 km) au départ de Blegny-Mine (rue Lambert Marlet), balisée "rectangle vertical blanc sur fond jaune" pour découvrir le terril et la campagne de Blegny.

www.paysdeherve.be

Dison

"Le portrait" par le Kursaalamalecs Théâtre

Le Kursaalamalecs Théâtre présente ces vendredi à 20h et dimanche à 15h "Le portrait", une comédie en deux actes d’Augustin Mortier. Rendez-vous au Cercle Saint-Jean-Baptiste (rue de Mont 155). Prix: 8 € et 3 € pour les – de 12 ans.

Réservations et infos au 0476 942 257 ou sur www.kursaalamalecs.be

Eupen

Route artistique Vesdre-Gueule

Retour de la "Route artistique Euregio Vesdre-Gueule", dimanche de 13 à 18 h. 15 sites artistiques du "Pays des trois frontières" présentent leurs œuvres lors d’une journée portes ouvertes à Baelen, Eupen, Lontzen, Plombières, La Calamine, Raeren, Vaals, Aix…

Infos au 0497 65 21 22 (Jana Rusch) ou via www.open-art-sunday.eu

"Montré-caché", l’expo de Nathalie Pirotte

Nathalie Pirotte expose "montré-caché" au Centre culturel Alter Schlachthof (Rotenbergplatz 17). Entrée libre les samedis et dimanches de 13 à 18 h, jusqu’au 26 mars.

www.alter-schlachthof.be

Expo à l’IKOB

Henrike Naumann, Merle Vorwald & Tom Bogaert exposent à l’Ikob (Rotenberg, 12B). À découvrir jusqu’au 16 avril, du mardi au dimanche de 13 à 18 h. Entrée: 6 € (gratuit pour les membres et les moins de 18 ans).

www.ikob.be

Herve

Concert "Classique à Monty"

Samedi à 20 h, Florian Noack (piano) et le nouveau Quatuor Alfama donneront un concert Felix Mendelssohn, Robert Schumann à la Chapelle Monty (Monty 744 à Charneux). Dans le cadre des Rencontres de la Chapelle.

Entrée: 20 € ; gratuit – 12 ans.

Infos et réservations au 0479 28 18 68

Édition 2023 du Caval’Rire

La demi-finale du Caval’Rire, le Festival du Rire de Herve, se tiendra samedi à 20h à l’Espace Georges Dechamps (place de l’Hôtel de Ville 18). Avec 10 candidats en lice pour décrocher une place pour la finale qui aura lieu le jeudi 6 avril prochain. Kostia, le grand gagnant de l’édition 2022 clôturera la soirée. Entrée: 10 €. Forfait demi-finale & finale: 30 €.

Réservation au 087 66 09 07 ou info@cavalrire.be

Atelier "AniMNature"

Au Cœur du Couvain organise une activité de 2 h 30 en pleine nature pour les enfants entre 5 et 10 ans à la découverte des "Millepativerportes et créatures mystères du compost". Rendez-vous dimanche à 9 h 15 rue Hacboister 8 à Bolland. Prix: 10 € (collation et boissons comprises). Nombre de places limité.

Réservation obligatoire au 0495 20 79 01

Les dessins d’André Oger

Après une carrière en tant que graphiste, André Oger a développé une technique personnelle mêlant le dessin traditionnel et l’usage d’outils graphiques numériques en vue de valoriser le patrimoine architectural du Pays de Herve. À découvrir librement jusqu’au 7 mai, à l’Espace Georges Dechamps et dans les vitrines du Point Culture.

www.chac.be

Jalhay

Soirée de clôture du carnaval

La Jeunesse de Herbiester organise un souper avec les participants du cortège. À 21 h, le podium couronnera les plus beaux chars et plus beaux costumes, les 3 meilleures animations du cortège, sans oublier les primes aux participants. Soirée animée par le DJ Dionyse ce vendredi à la Salle de l’Union (Herbiester 26A).

Infos au 0479 76 80 58

Bal pré-Laetare à Sart

La Jeunesse Sartoise organise une soirée pré laetare samedi soir à la salle La Grange (place du Marché 236).

Infos au 0478 24 13 61

Luc Patureau expose

Nouvelle exposition de photographies en High key de Luc Patureau à l’office du tourisme (place du Marché 242 à Sart).

Accessible jusqu’à dimanche de 9 à 12 h 30 et de 13 à 17 h 30.

087 47 47 37 – www.tourismejalhaysart.be

Malmedy

Réaudition des rôles de la Royale malmédienne

Réaudition de "Lu Câze Départ" de la Royale malmédienne vendredi à 20h la salle Entente et loisirs (route du Monument 24 à Géromont).

Réaudition du rôle "Voyèdge so l’conte dès lurons"

Samedi à 20 h 30 à la salle de Belva (route de l’Amblève 18 à Bellevaux).

Malmedy

Réaudition des rôles de la Royale Union wallonne

Réaudition des rôles "Du Brike èt d’Broke â Bric à Brac" de la Royale Union wallonne 1847 ce samedi à 20h à la salle de La Fraternité (place de la Fraternité 2).

Soirée de la Saint-Patrick

The Muddy States en concert acoustique puis soirée avec le DJ Roger Lecoq samedi dès 20 h à l’Auberge de Jeunesse de Malmedy (route d’Eupen 36). Entrée: 5 €. Possibilité de logement sur place.

Infos au 080 33 83 86 ou via page Facebook

En balade avec le Cercle Marie-Anne Libert

Ce dimanche découvrez les plus beaux points de vue des environs de Coo. Départ en auto de la place du Châtelet (Malmundarium) à 10 h 30 pour le parking de l’église de Coo (après l’église, près du cimetière) à 11 h. Balade de 10 km passant par Biester, les Bélettes, le bois de l’Ancre et la célèbre cascade. Le parcours peut être réduit à 8,5 km.

Infos et inscriptions: Yvon Gabriel, guide, 0498 382 058

Spa

Ce week-end à La Glacière

"L’hô qui passe", spectacle "chanté-poético-clownesque" avec Michel Malet, à La Glacière (rue Deleau 14) vendredi à 20 h 15. Entrée: 13 € ou 10 € pour les membres.

Samedi, soirée découverte d’artistes liégeois avec à 20 h, le concert "Poecile et futile" de Marianne Doucet, auteur -compositeur – interprète, accompagnée au piano par Philippe Joris. Et à 21 h 30, le duo Tropeo avec Léon Hollands à la trompette et Nicolas De Belder à l’accordéon. Entrée: 12 € ou 10 pour les membres.

Réservation au 0496 484 334

Enterrement de Mathy Loxhet

Le traditionnel cortège de Mathy Loxhet aura lieu samedi après-midi. Rendez-vous dès 14 h 30 avec départ à 15h du Waux-Hall (route de la Géronstère 10). Exécution et grand feu à 17 h 30 à l’ancien temple anglican (bd des Anglais). Bar. Accès libre.

Gala "Notre-Danse"

Gala du Studio d’Art intitulé "Notre-Danse" sur le thème de Notre-Dame de Paris avec la participation des danseuses de l’école, samedi et dimanche à 15h au théâtre Jacques Huisman du Centre culturel (rue Servais 8). Il reste quelques places: 28, 18 ou 10 €.

Réservations: 0475 75 81 67 – http://ccspa-jalhay-stoumont.be/

Alice au pays des Jolités

Les héros du récit "Alice au Pays des merveilles" prennent possession des vitrines du musée de la Ville d‘Eaux (av. Reine Astrid 77b) samedi de 13 à 17 h, un chouette moment intergénérationnel. Tarif: 5 €/adulte, 1 €/7-12 ans ou 4 €/sénior. également, visite guidée gratuite au Musée du Cheval dimanche à 15 h.

Infos au 087 77 44 86 - http://www.spavillaroyale.be

Animations au Musée de la lessive pendant les vacances de carnaval

Jusqu’à dimanche, le Musée de la lessive (rue Hanster 10) organise des activités pour les enfants. Tous les jours de 14 à 18 h: "On se déguise en blanchisseuse" pour faire la lessive comme il y a 100 ans. Prix: 1 €/enfant – 4 €/adulte.

Inscription au 0495 27 46 71

Également: "Crée ton savon" pour découvrir les plantes à savon, apprendre à mélanger les matières et créer un savon à emporter (pour les 8-12 ans) vendredi de 14 à 17 h. Prix 3 €.

Inscription obligatoire au 0497 36 12 12. Infos via https ://museedelalessivespa.be

Stavelot

Les Rendez-Vous de la Chapelle

Le Trio Ernest, trio à clavier, et Élise Bertrand, violon de solistes de la Chapelle musicale Reine Élisabeth, donneront deux concerts dimanche à 17h dans le Réfectoire des Moines de l’abbaye. Places: 15 € (1 concert) ou 24 € (2 concerts).

Infos et réservation au 080 880 520 ou via page Facebook ou www.ccstp.be

Exposition National Geographic Photo Ark

Une chouette expo photos à Stavelot. ©JOEL SARTORE, NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK/National Geographic Creative

Joel Sartore a photographié des espèces animales afin d’établir un répertoire de la biodiversité mondiale qu’il nomme "Photo Ark". À voir à l’abbaye jusqu’au 26 mars, tous les jours de 10 à 18 h.

080 88 08 78 ou via www.abbayedestavelot.be

Theux

Grand feu à Winamplanche

Le comité des fêtes organise son traditionnel cortège déguisé et grand feu de Mathy Lhoxet samedi. Départ à 19h du local du comité des fêtes. Restauration et boissons. Entrée libre.

Infos via page Facebook

9e marche solidaire

Ce dimanche, une marche Adeps est organisée au départ du Cercle Saint-Augustin (rue Charles Rittweger, 218) à Juslenville, au profit d’une école fondamentale à Saint-Michel de l’Attalaye en Haïti. 4 parcours de 5, 10, 15 ou 20 km. Premier départ à 8 h. Bar et petite restauration toute la journée. Inscription gratuite.

Infos au 0496 77 07 32 ou via http://theux-saint-michel.e-monsite.com

Carnaval des djones de Polleur

Dimanche de 14 h 30 à 18 h, à la salle de la Hoëgne (place Ste Sévère 1), après-midi carnavalesque animée. Concours du plus beau déguisement.

Infos au 0478 962 396

Thimister-Clermont

Balade familiale des vacances de carnaval

L’Office du tourisme de Thimister-Clermont vous propose une balade familiale version roadbook au départ du Hall des Sports Fonck (rue Cavalier Fonck, 15)

Téléchargement du roadbook via www.thimister-clermont.be

Waimes

Exposition "Le loup"

La Maison du Parc Botrange et le WWF présentent "Expo Loup", pour apprendre tout sur cet animal fascinant. Parcours spécial pour les enfants à partir de 6 ans. De 9 à 17h en semaine, de 10 à 16h ce week-end et jours fériés jusqu’au 20 mars. Gratuit.

https ://wwf.be/fr/events/expo-loup

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 13 h 15, 16 h, 18 h, 21 h.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve, Sa, Di 11 h, 14 h, 17 h, 20 h 15. Lu 14 h, 17 h, 20 h 15. Ma 14 h, 17 h.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di 10 h 30, 13 h 45, 15 h 45, 18 h 30, 21 h. Lu, Ma 15 h 45, 18 h 30, 21 h.

Avatar: La Voie de l’eau VF, E.A., Di 20 h.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa 17 h 45.

Creed III VF, E.A., Ve, Sa, Di 10 h 30, 13 h 15, 15 h 30, 18 h 15, 20 h 15, 21 h. Lu, Ma 13 h 15, 15 h 30, 18 h 15, 20 h 45, 21 h.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – En route pour le village des forgerons VO s.t. FR, E.A., Ve, Sa 20 h. Di 17 h.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve, Sa 10 h 45, 13 h 15, 15 h 30. Di 10 h 45, 13 h 15.

Les Choses Simples VO, E.A., Ve, Sa, Di 10 h 45, 18 h 30, 20 h 45. Lu, Ma 18 h 30, 20 h 45.

Les Petites Victoires VO, E.A., Ve, Sa, Di 16 h, 18 h 15, 20 h 45. Lu 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h 45. Ma 13 h 45, 16 h, 21 h.

Opération Grizzli VF, E.A., Ve, Sa, Di 10 h 45, 13 h 30.

Pattie et la colère de Poséidon VO, E.A., Ve, Sa, Di 11 h, 13 h 30.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di 11 h, 13 h 45, 16 h.

Titanic: 25th Anniversary VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 17 h.

Un homme heureux VO, E.A., Lu, Ma 14 h.

Une belle brochette de stars pour le dernier Astérix & Obélix.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di 14 h, 16 h 05, 18 h 20, 20 h 30. Lu, Ma 20 h 10.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve, Sa, Di 15 h 30, 20 h 10. Lu, Ma 19 h 40.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa, Di 14 h, 16 h 10, 18 h 20, 20 h 30. Lu, Ma 20 h.

Avatar: La Voie de l’eau VF, E.A., Ve, Sa, Di 16 h 20.

Crazy Bear VF, E.A., Ve, Sa, Di 20 h 40. Lu, Ma 20 h.

Creed III VF, E.A., Ve, Sa, Di 18 h 05, 20 h 20. Lu, Ma 20 h 10.

Opération Grizzli VF, E.A., Ve, Sa, Di 14 h.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di 14 h, 16 h 05.

The Fabelmans VF, E.A., Ve, Sa, Di 18 h.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve, Sa, Di 14 h.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve 18 h 15. Sa 20 h 15.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Di 20 h 15.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve 16 h. Di 14 h 30.

Crazy Bear VF, E.A., Sa 18 h 10.

Creed III VF, E.A., Sa, Di 20 h 15.

Juste ciel ! VO, E.A., Ve 18 h 15. Di 18 h 35.

Les Huit Montagnes VO s.t. bil., E.A., Di 17 h.

Opération Grizzli VF, E.A., Sa 16 h.

Sacrées momies VF, E.A., Sa 16 h.

The Chapel VO s.t. bil., E.A., Sa 18 h 10.

The Fabelmans VO s.t. bil., E.A., Ve 20 h 15. Di 15 h 45.

The Son VO s.t. bil., E.A., Ve, Lu 20 h 15.

Tár VO s.t. bil., E.A., Lu 20 h 15.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve 16 h 30. Di 14 h.

Aftersun VO s.t. FR, E.A., Sa, Di 19 h 45. Lu 15 h 30, 18 h 15. Ma 12 h, 18 h.

Babylon VO s.t. FR, E.A., Ve 19 h 30. Sa 20 h. Di 16 h 30. Lu 12 h. Ma 19 h 15.

Dounia et la princesse d’Alep VO, E.A., Ve 14 h 15. Sa 15 h 15.

E.T. l’extra-terrestre VO s.t. FR, E.A., Ve 18 h. Sa 19 h 30. Di 17 h 15.

Ernest et Célestine, le Voyage en Charabie VO, E.A., Ve 15 h 45.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Ve 14 h 30, 16 h. Sa 14 h. Di 13 h 45, 16 h.

La Montagne VO, E.A., Ve 12 h 05. Lu 17 h 30. Ma 12 h 05, 19 h 45.

La Petite Bande VO, E.A., Ve 12 h. Sa 14 h 30. Di 14 h 15.

Le Royaume des étoiles VF, E.A., Ve 16 h 15.

Les Banshees d’Inisherin VO s.t. FR, E.A., Lu 14 h, 19 h 45. Ma 12 h 15.

No Bears VO s.t. FR, E.A., Sa 17 h. Di 15 h. Lu 12 h 15, 17 h. Ma 20 h.

Radio Metronom VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h 30. Sa 21 h 45. Di 20 h 15. Lu 12 h 05. Ma 13 h 45, 17 h.

Retour à Séoul VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 35. Sa 17 h 30. Lu 14 h 15. Ma 14 h 30.

Saules aveugles, femme endormie VO, E.A., Ve, Sa 17 h 15.

Superasticot VF, E.A., Sa 13 h 45.

The Inspection VO s.t. FR, E.A., Sa 21 h 50. Di 20 h. Lu 16 h 15. Ma 14 h 15.

Titina VF, E.A., Ve, Di 14 h.

Tár VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h. Di 17 h 15. Lu 19 h 30. Ma 16 h 30.

Un amour de cochon VF, E.A., Sa 15 h.

Un petit frère VO, E.A., Ve 12 h 10. Lu 20 h 15. Ma 15 h 45.

Dounia et la princesse d’Alep VO, E.A., Di 15 h 45.

Juste ciel ! VO, E.A., Sa 17 h 45. Ma 17 h 30.

Le Pire voisin au monde VO s.t. FR, E.A., Di 17 h 30. Lu 20 h.

Sacrées momies VF, E.A., Ve 15 h 30. Di 13 h 45.

Superasticot VF, E.A., Ve 14 h.

The Fabelmans VO s.t. FR, E.A., Ve 20 h. Lu 17 h. Ma 19 h 45.

The Son VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 30. Di 20 h.

Titina VF, E.A., Sa 15 h 45.

Un amour de cochon VF, E.A., Sa 14 h.

Alibi.com 2 VO, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VF, E.A., Ve 14 h 15, 20 h 15, 22 h 30. Sa 14 h 15, 19 h 30, 22 h 30. Di, Lu, Ma 14 h 15, 19 h 45.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve, Sa 16 h 45, 20 h, 22 h 45. Di, Lu, Ma 16 h 45, 20 h.

Crazy Bear VF, E.A., Ve 17 h, 22 h 45. Sa 22 h 45. Lu, Ma 17 h.

Creed III VF, E.A., Ve, Sa 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30. Di, Lu, Ma 14 h, 17 h, 20 h 15.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – En route pour le village des forgerons VO s.t. FR, E.A., Ve 19 h 45. Sa, Di 16 h 45.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h.

Sacrées momies VF, E.A., Ve, Sa, Di, Lu, Ma 14 h 15.

Titanic: 25th Anniversary VF, E.A., Ve 16 h 30. Sa 16 h 30, 19 h 45. Di, Lu, Ma 16 h 30, 19 h 30.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania VO s.t. FR, E.A., Ve, Sa 18 h. Di 17 h 45. Lu 17 h 30. Ma 14 h 45, 19 h 45.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu VO, E.A., Ve 10 h, 15 h 30, 19 h 30. Sa 14 h 15, 20 h 30. Di 14 h, 15 h 30, 20 h 15. Lu 14 h 30, 20 h 30. Ma 14 h 15, 16 h 30, 20 h 15.

Avatar: La Voie de l’eau VO s.t. FR, E.A., Di 18 h 30. Ma 19 h 15.

Crazy Bear VO s.t. FR, E.A., Ve 21 h 45. Sa 15 h 45, 18 h. Di 20 h 15. Lu 17 h 45. Ma 15 h 45.

Dounia et la princesse d’Alep VO, E.A., Ve 16 h. Sa 14 h. Di 11 h.

Drôles d’oiseaux VO, E.A., Ve 14 h 15.

Ernest et Célestine, le Voyage en Charabie VO, E.A., Ve 10 h 15.

Grosse colère et fantaisies VO, E.A., Di 11 h 15.

Juste ciel ! VO, E.A., Ve 14 h 30. Sa 13 h 45. Di 14 h 15. Lu 12 h, 17 h. Ma 14 h.

La Ligne VO, E.A., Ve 12 h 15, 20 h 30. Sa, Di 18 h 15. Lu 12 h 15, 13 h 45. Ma 14 h 30.

La Syndicaliste VO, E.A., Lu 20 h.

Le Chat Potté 2: La dernière quête VF, E.A., Ve 14 h 30. Di 11 h.

Le Pire voisin au monde VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h, 20 h 30. Sa 20 h 15. Lu 12 h 15. Ma 12 h 15, 17 h.

Sacrées momies VF, E.A., Ve 10 h 05. Sa 13 h 45.

Sing a Bit of Harmony VF, E.A., Ve 17 h.

Superasticot VF, E.A., Di 14 h.

The Fabelmans VO s.t. FR, E.A., Ve 17 h 45. Sa 16 h 30, 19 h 45. Di 16 h 15, 19 h 30. Lu 14 h, 19 h 30. Ma 12 h, 17 h 15.

The Son VO s.t. FR, E.A., Ve 12 h, 20 h 45. Sa 20 h 15. Di 15 h 30. Lu 15 h, 17 h, 20 h 15. Ma 12 h, 20 h.

Titina VF, E.A., Ve 10 h 10.

Un amour de cochon VF, E.A., Ve 14 h 15. Di 13 h 45.

Un homme heureux VO, E.A., Ve 12 h 15, 18 h 30. Sa 16 h. Di 16 h 15. Lu 12 h, 15 h 45. Ma 12 h 05, 18 h.

Zodi et Téhu, frères du désert VO, E.A., Ve 16 h 15. Sa 15 h 45. Di 11 h 15