Un premier concours national de voltige à Aubel aux Écuries des Coudriers

Le 30 avril prochain, les Écuries des Coudriers à Aubel accueilleront un concours national de voltige équestre, ce sera la première fois qu’une compétition de cette échelle et de cette discipline aura lieu en Wallonie. "Une soixantaine de concurrents seront présents, c’est le maximum que l’on puisse accueillir en une journée. On a l’avantage d’être près de certaines régions de Flandre (NDLR: où la discipline est beaucoup plus présente). On aimerait devenir une vitrine sympathique pour la voltige !", explique Patricia Kindermans, propriétaire du manège aubelois avec son mari depuis 2005.