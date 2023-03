Qui se cache derrière ces affiches apposées au centre-ville de Verviers ?

"Ne serions-nous pas nés pour vivre cet instant précis ?", "Je me réjouis de te savoir en vie"… Ce sont des phrases que vous avez peut-être pu lire en vous baladant dans le centre-ville. Celles-ci se retrouvent en effet sur des affiches en noir et blanc, parfois accompagnées d’un dessin, qui ont été récemment collées sur les façades de cellules commerciales vides. De grandes banderoles du même style ont également été accrochées aux grilles du parc de l’Harmonie et ou encore du parc Fabiola, près de la piscine. Toutes sont signées par le mystérieux Timotéo.