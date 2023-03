Le Club wallon invite Thierry Luthers

Jacques Remy-Paquay présente le conférencier: "Depuis 6 ans, il parcourt les cimetières des provinces wallonnes et de la région de Bruxelles-Capitale à la découverte des personnalités belges de tous horizons. Journaliste et historien de formation, il a quelques passions dont celles des célébrités. Il a publié six tomes de la série"Derniers domiciles connus", le guide des tombes des personnalités belges". Au gré de ses découvertes et de ses recherches, il a recensé les dernières demeures de plus de 11 000 personnalités. Au cours de sa conférence, à force d’anecdotes, il évoquera ceux et celles qui ont fait la renommée de la Wallonie, leur destin, leur vie romanesque. Il évoquera les cimetières de notre commune et de notre région". Cette conférence aura lieu le jeudi 9 mars à 20h à la Salle du Vivier du Malmundarium. PAF 5 euros.