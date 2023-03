La crèche Pommes d'Happy à Aubel rouvre bien ce 1er mars

C’est le soulagement pour la trentaine de familles qui attendent cette réouverture avec impatience: la crèche Pommes d’Happy à Aubel accueillera bien à nouveau leur enfant dès ce mercredi 1er mars. L’Office de la naissance et de l’enfance lui avait retiré son autorisation en décembre suite à des soupçons de maltraitance. L’ONE avait ensuite mis en place une équipe provisoire, dans l’attente d’une reprise, qui est entrée en fonction la semaine dernière. Mais l a faillite par défaut de l’ancienne directrice, qui restait jusqu’alors pouvoir organisateur, prononcée la semaine dernière avait mis en péril la tenue du calendrier annoncé. La crèche de la rue Tisman pourra finalement bien rouvrir ce mercredi car un accord a été trouvé avec le curateur. "C’est l’ONE qui va assurer une espèce d’intérim: c’est lui qui va assurer le fonctionnement, mais de manière la plus réduite possible tout en continuant à chercher un repreneur éventuel. Et cela à titre exceptionnel", indique la porte-parole de l’ONE, Sylvie Anzalone. Ce n’est pas en effet dans ses missions mais le choix a été fait au vu de la situation et du manque de place.. F.F.