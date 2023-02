Verviers : un plan d’action pour être plus efficace en cas d’inondations (vidéo)

1. Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation ?

Le mot d’ordre qui a guidé sa création, c’est l’anticipation, insiste Vincent Bastin, coordinateur PLANU (Planification d’urgence et gestion de crise) à la Ville de Verviers. "C’est un guide qui permet d’anticiper, de moins subir les événements et de prendre des mesures à l’avance qui permettront d’être plus efficaces. Le but est d’arriver à se soulager d’une série de réflexions faites en amont et de gagner du temps dans la décision." Ces mécanismes seront évidemment adaptés en fonction de la situation.

2. Qui est concerné par ce plan ?

Avant juillet 2021, la référence en cas d’inondations, c’était la carte de la Région des aléas d’inondation "qui identifiait seulement une trentaine d’habitations en zone rouge, qui auraient été évacuées", précise le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet. En attendant l’actualisation de cette dernière, Verviers s’est basée sur le périmètre inondé de juillet 2021 qui concerne environ 4 600 sinistrés. "Elle a été coupée en trois secteurs, par l’autoroute et l’axe de l’hôtel de ville avec la rue de Heusy, afin d’organiser la gestion", indique Vincent Bastin. Quelques immeubles seront aussi pris en considération le long du ruisseau de Mangombroux.

3. Quand sera-t-il mis en place ?

Ce plan sera mis en place suite à l’alerte d’inondation majeure envoyée par le Centre régional de crise. En une heure la phase communale et/ou provinciale devra être lancée et l’évacuation décrétée si nécessaire. Celle-ci doit avoir lieu entre 9 heures 3 heures précédant le pic estimé de la crue.

4. Qu’entend-on par évacuation ?

Des sirènes mobiles, sur des véhicules, préviendront la population du danger ainsi que les véhicules de police, BE-Alert, le site et les réseaux sociaux de la Ville. Le réflexe sera alors (également dans d’autres situations d’urgence) de s’informer. En cas d’inondations liées à la météo, ce sera la mise à l’abri qui sera privilégiée. "L’action prioritaire recommandée c’est l’évacuation verticale, avec la mise à l’abri aux étages. Il y a eu relativement peu de décès de personnes à l’abri chez elles, à part quelques cas dramatiques. C’est plus facile et réalisable que d’évacuer l’ensemble de la ville. Pour chaque secteur, on a une boucle de bus qui se met en place et qui permet de faire différents trajets: par exemple, je sors ma voiture en hauteur, le bus passe et je peux rentrer me mettre à l’abri chez moi à l’étage et mettre en sécurité mes objets de valeur. Pour des personnes en difficultés, types PMR au rez-de-chaussée, les boucles de bus passent aussi par un centre d’hébergement."

Un centre d’accueil est prévu par secteur avec à chaque fois 200 lits, et une zone de transit unique a été définie pour que des personnes puissent "attendre l’arrivée d’un proche qui les transporterait vers un hébergement de secours".

5. Comment sera-t-il mis en place ?

"Le but est de permettre à la population de s’approprier le plan", souligne Alexandre Loffet. Pour ce faire, un folder a été réalisé. L’information sera également donnée via la brochure communale, le site web et les réseaux et des réunions de quartier prévues les 6 mars (Prés-Javais), le 10 mars (centre-ville) et le 13 mars (Ensival). Enfin, des personnes relais ont été identifiées dans chaque quartier pour partager les bons réflexes avant et pendant la crise.