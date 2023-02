Mika et Deluxe aux Francofolies de Spa 2023

"Propulsé au-devant de la scène avec des tubes planétaires comme"Relax, take it easy"et"Grace Kelly", Mika a vendu des millions de disques et reçu des dizaines de récompenses artistiques", il sera sur la scène des Francofolies de Spa le jeudi 20 juillet 2023. Une autre première pour le festival spadois, ce sera la venue de Deluxe le samedi 22 juillet 2023. "Une scénographie totalement revisitée et des costumes toujours plus déjantés laisseront encore plus de place à leur explosivité incomparable qui transforme chaque live en feu d’artifices", annoncent les organisateurs par voir de communiqué. Cali sera également de retour avec son groupe pour clore l’édition 2023. Par ailleurs, leurs partenaires des Québecofolies ont choisi Émile Bilodeau et Bon Enfant pour représenter avantageusement une nouvelle scène québécoise décidément passionnante. Ces nouveaux noms viennent ainsi s’ajouter à une affiche déjà bien remplies avec: Marc Lavoine, Florent Pagny, Loïc Nottet, Bigflo & Oli, Christophe Willem, Soprano, Pierre de Maere,…