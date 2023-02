La question à... Antoine Lukoki (Verviers): où en est chantier de rénovation du hall Moray à Ensival?

On vient de remettre l’électricité dans tout le bâtiment. Le chauffage vient également d’être rallumé en ce début de semaine. Résa (NDLR: opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz) est en effet passé pour vérifier la conformité du gaz. L’étape d’après sera pour la mi-mars avec les travaux du nouveau revêtement de sol pour le basket.

Restera-t-il encore des choses à faire après cela ?

D’autres corps de métier devront encore intervenir pour réaliser quelques "bricoles". La fin de ce chantier est prévue pour début mai, si tout va bien.

De grosses difficultés avaient été rencontrées pour le séchage de la chape de béton, qui met bien plus de temps que prévu en raison de l’humidité des lieux. Tout est rentré dans l’ordre ?

Nous avons justement revu le coordinateur de chantier ce lundi 27 février à l’occasion d’une réunion de chantier. Celui-ci a indiqué que, une fois le chauffage remis, la chape sera prête d’ici deux semaines et que l’on pourra démarrer la pose du nouveau revêtement. On devrait atteindre les 0,5% d’humidité réglementaire pour l’installation de ce genre de revêtement. IdemaSport, la société en charge de cette pose, a d’ailleurs déjà bloqué les dates dans son planning, au niveau de la mi-mars.

Qu’en est-il de la polémique autour de l’attribution du marché pour le revêtement de sol ? Pour rappel, la société arrivée en seconde position contestait le marché et s’estimait lésée.

C’est finalement entre les mains du Conseil d’État. Ce sera plaidé plus tard. D’ici-là, les travaux du hall Moray seront terminés et cela ne perturbera donc pas le chantier en cours.

Un match de gala pour la fin du chantier

Le RABC Ensival East Belgium est-il enfin assuré de retrouver son hall pour ses futurs entraînements et rencontres de basket ?

Oui, en effet. Des représentants du club étaient d’ailleurs présents à la réunion de ce lundi et ils étaient rassurés par les retours des différents corps de métier qu’ils ont rencontrés. Ils ont aussi pu constater que tout était rallumé. Leur objectif était de recommencer début de saison 2023-2024. Ce sera donc bon niveau délai. On espère pouvoir organiser un match de gala aux environs du mois de mai ou de juin pour justement célébrer la fin du chantier et la récupération du hall Moray.

Dans un article paru en août 2022, le club de basket espérait aussi l’installation de wifi au sein du bâtiment. Ce sera bel et bien le cas ?

Oui, oui, c’est bien prévu.