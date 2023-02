La Commune de Jalhay veille toujours plus à sa consommation d’énergie

Dans le cadre du plan Pollec 2021, la Commune a aussi reçu un subside pour mettre en place un réseau de chaleur à plaquettes de bois sur la place de Sart, pour 5 bâtiments. "Les clauses techniques ont été rédigées et relues." Une réflexion a aussi été menée sur la possibilité de mettre une centrale de biométanisation sur le territoire jalhaytois. "Il y a eu plusieurs réunions d’information avec les agriculteurs et Résa, pour voir quelles étaient les possibilités de financement et de mise en place de ce système", explique Bénédicte Grodent. La discussion a aussi été élargie à Spa pour réaliser une étude de préfaisabilité sur les deux communes.

Depuis sa mise en service, il y a environ 6 mois, la borne de rechargement de Solwaster a eu un taux d’occupation de 6%. "Est-ce bien ?", a demandé le conseiller Vincent Swartenbrouckx (Choisir Ensemble). "Oui, c’est bien par rapport à d’autres communes. Elle est plutôt bien occupée", confirme la conseillère en énergie. Enfin, le groupe Oser a aussi mis en avant l’importance de soutenir les enseignants dans ce qu’ils ont déjà entrepris au sein des écoles.

De nouveaux panneaux photovoltaïques en vue

Dans la foulée de cette présentation, les élus ont également approuvé les conditions et le mode de passation pour l’acquisition et le placement de nouveaux panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux, à savoir la crèche de Tiège, l’école communale de Solwaster, la salle polyvalente de Solwaster et l’office du tourisme. Le montant est estimé à un peu plus de 52 000 €. Le point a été approuvé à l’unanimité.