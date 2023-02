Inquiétudes à Jalhay autour du chêne de Gospinal

"Cet arbre classé, cher au cœur des Jalhaytois et des Sartois, présente une image pitoyable d’abandon et ce, depuis longtemps et même très longtemps. Actuellement, deux grosses branches charpentières menacent de se détacher complètement des troncs avec un risque d’accident que l’on peut craindre, tant l’endroit est fréquenté par les touristes", a-t-il déclaré devant l’assemblée.

Selon lui, cette vision tranche "singulièrement" avec celle du vieux chêne de la place de Sart, "qui a été restauré et sécurisé grâce à des soins adaptés, notamment avec un cerclage du tronc et la pose d’étais." Jean Pirnay a donc demandé si le bourgmestre Michel Fransolet comptait "donner de la voix" en direction de l’administration en charge de monument pour procéder à la sécurisation et à la protection de cet arbre. "On pourrait faire appel par exemple à une firme spécialisée dans l’entretien et le sauvetage des vieux arbres."

Le dossier suit son cours

Michel Fransolet a indiqué qu’une réunion au sujet des Sept Frères avait déjà eu lieu avec l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) en octobre 2022. "J’ai ici le rapport de l’AWaP, qui s’occupe du classement des arbres (aussi bien de celui de la place de Sart que des Sept Frères), et des actions qui vont y être menées. Le dossier suit donc son cours, assure-t-il. Il va y avoir une taille faite par des personnes spécialisées dans la taille de ces arbres plus que remarquables. Il y aura également un remplacement du haubanage par un haubanage statique pour soutenir les Sept Frères. J’imagine que tout cela suit son chemin et que cela sera réalisé d’ici peu. Nous n’avions pas attendu votre interpellation pour lancer cette sauvegarde. Je m’en suis déjà inquiété depuis un moment parce qu’il y avait, au-dessus de la route, une branche qui gênait depuis longtemps. Il y avait aussi déjà eu un élagage mais cela n’avait pas suffi: elle a fini par casser."

Un chêne d’un âge indéterminé

L’âge des Sept Frères n’a pu clairement être certifié. On raconte toutefois que, fin du XIXe siècle, l’avocat propriétaire du domaine de Gospinal, où l’on exploitait alors de la pierre à ardoises, recevait ses clients à l’intérieur des chênes. Un mot au pluriel ici parce que l’arbre majestueux se compose en fait de sept pédonculés plantés en rond qui, en grandissant, se sont soudés en un seul tronc, dont la circonférence est estimée à 8 mètres.