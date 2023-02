Le bâtiment commercial ne sera pas resté vide très longtemps. La devanture illustre déjà l’arrivée prochaine de la chaîne de restauration Belchicken. L’enseigne compte 43 restaurants en Belgique, en Allemagne et en France. Près de chez nous, en région liégeoise, on peut déguster les menus Belchicken à Belle-Île ou à la Médiacité. L’enseigne propose notamment du poulet frit, des burgers, des wraps et des salades.

Pour le moment, les corps de métier s’activent à l’intérieur du bâtiment.